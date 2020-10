Dalla Francia: Milan-Thauvin, pista molto calda. I rossoneri vogliono bloccarlo per la prossima stagione

Il nome di Florian Thauvin, attaccante esterno del Marsiglia, è stato accostato a lungo nei mesi scorsi al Milan e il club francese, negli ultimi giorni di mercato, lo ha offerto proprio ai rossoneri, ma davanti alla richiesta da 15 milioni di euro Maldini e Massara hanno preferito non affondare il colpo. Il giocatore però piace parecchio in via Aldo Rossi, tanto che i dirigenti milanisti sono in continuo contatto con il suo entourage per bloccarlo in vista della prossima stagione. A riferirlo è in Francia il portale le10sport.com che ricorda che Thauvin è in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 e per il momento il rinnovo con il Marsiglia sembra essere un'ipotesi piuttosto remota. L'attaccante non ha finora ricevuto nessuna offerta dal club francese per il prolungamento e quindi la sua partenza la prossima estate appare sempre più probabile. Ovviamente ci sono diverse società che osservano con attenzione la sua situazione, ma la pista Milan sembra essere quella più calda.