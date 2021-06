Dalla Germania: Milan su Kalajdzic, contatti con l’entourage. Lo Stoccarda chiede 25 milioni

Un bomber per Pioli. O meglio, un altro bomber per Pioli, visto che il Milan ha già messo le mani su Olivier Giroud (l’accordo con il francese è già stato raggiunto, si aspetta solo il via libera del Chelsea). I dubbi sulle condizioni di Ibrahimovic potrebbero spingere i rossoneri a cercare un secondo attaccante. Un profilo giovane da affiancare all’esperto Giroud e al totem svedese, che a quel punto potrebbe recuperare con maggiore calma dall’infortunio al ginocchio.

CONTATTI - Una pista (calda? Si vedrà) porta in Germania. Secondo quanto riportato da "Kicker", il Milan è uno dei club maggiormente interessati alla punta dello Stoccarda, Sasa Kalajdzic, autore di 16 gol in 33 partite nell’ultima stagione in Bundesliga. Un rendimento che ha fatto subito drizzare le antenne alle società europee. Stando all’indiscrezione, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi hanno già avuto dei contatti con l’entourage del 23enne austriaco.

LA VALUTAZIONE - Per sedersi al tavolo con i tedeschi bisogna partire da un’offerta di 25 milioni di euro. Lo Stoccarda ha speso meno di due milioni per acquistare il cartellino di Kalajdzic nel 2019, ma ora, a due anni dalla scadenza del contratto (giugno 2023), punta a monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Il Milan vuole assicurarsi un vantaggio nella corsa al giocatore, che potrebbe essere un degno successore di Ibra. Ma occhio alle insidie che provengono dalla Premier.