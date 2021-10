Daniel verso l'esordio a San Siro. Ibra: domani provino decisivo (PODCAST)

Le ultime da Milanello nel podcast odierno

Davide Calabria e Rade Krunic sono pronti e saranno convocati, per Zlatan Ibrahimovic invece bisognerà attendere l’allenamento di domani mattina e il seguente confronto tra lo svedese e Pioli, ma la sensazione è che possa farcela. È un Milan ancora incerottato, che rischia di perdere Brahim Diaz, quello che si presenta alla partita contro il Verona che si giocherà in un San Siro che ospiterà oltre 40 mila spettatori.

Con Brahim verso il forfait, salgono vertiginosamente le azioni di Daniel Maldini nel borsino della probabile formazione mentre accanto a Franck Kessie ci sarà Sandro Tonali, con Bennacer e Krunic a disposizione in panchina a gara in corso. Dentro dall'inizio Alexis Saelemakers così come ci sarà rotazione in difesa con Alessio Romagnoli che affiancherà Fikayo Tomori davanti a Ciprian Tatarusanu.

Ballottaggio ancora aperto tra Rebic e Leao come esterno di sinistra nei tre trequartisti alle spalle di Olivier Giroud, che si candida a tornare titolare e in uno stato di forma decisamente migliore rispetto alle uscite con Spezia e Atletico Madrid.