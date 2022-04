Demonizzare il Torino: una vittoria per restare in vetta e scacciare fantasmi e tabù

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio ottenuto a San Siro contro il Bologna, il Milan questa sera riprenderà il proprio cammino giocando in casa del Torino la trentaduesima giornata di Serie A. Inutile sottolineare l’importanza del match in questione, dato che se i rossoneri vorranno raggiungere un grande obiettivo come lo Scudetto dovranno sudare, lavorare e guadagnare più punti possibili a chiunque da qui alla fine.

IL PRIMO TABÙ - Sarà una gara insidiosa per il Milan, che se la vedrà con una di quelle squadre facenti parte di quel blocco maledetto compreso tra l’ottava e la quattordicesima posizione. Un tabù che i rossoneri dovranno dimenticare sul prato del Grande Torino, dimostrando quanto ai granata tanto alle avversarie in vetta di valere il primo posto. Un primato che, nonostante le critiche e le parole di troppo, la squadra di Pioli continua fieramente a presidiare. Il Milan giocherà contro un Torino che è venuto a far i compiti a San Siro lunedì sera, un Toro certamente in forma e in gamba ma che ha soltanto potuto apprendere dai rossoneri nelle ultime uscite.

BREMER, COME FAREMO? - L’altro tabù in vista dei granata ha un nome: Bremer. Sul difensore brasiliano si è detto tanto negli ultimi giorni, prospettando già titoli da prima pagina relativi alla sua prestazione degni dei migliori quotidiani nazionali. Difficilmente si riesce ad essere indovini, così come si fa fatica a pensare che un attaccante del calibro di Oliveri Giroud possa giocare la peggior partita della propria carriera o tremare di fronte ad un buon difensore, che ha certamente le proprie qualità ma allo stesso tempo ha i propri limiti.

LA CERTEZZA - Il Milan sicuramente non andrà a fare una passeggiata domenicale in Piemonte, né metterà piede nell’impianto granata con la coda tra le gambe. La consapevolezza per Pioli e i suoi ragazzi sarà quella di essere, con tutte le lacune e le imperfezioni del caso, un gruppo unito e capace di alzare la propria voce in ogni situazione. Questa è l’unica certezza del Milan, una squadra in vetta che non perde dallo scorso gennaio e che non subisce gol da cinque gare consecutive. Un Milan che certi fantasmi spesso e volentieri li ha cacciati via con vere prestazioni da primo posto.