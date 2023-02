Derby crocevia importante: la Champions è l'obiettivo, ma bisogna ripartire

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nel periodo più difficile per il Milan, dopo aver subito nove gol tra Lazio e Sassuolo, ecco il derby. La partita più sentita tra i tifosi rossoneri, sia per la rivalità con i cugini, sia per il peso di questa gara. Sarà un crocevia importante per i rossoneri, che quest'oggi si giocano tutto: o si affonda o si risale. Un pareggio potrebbe essere giovare ai rossoneri, così da ritrovare qualche certezza in più.

Realtà

La classifica al momento dice Milan al sesto posto, ma la lotta Champions è ancora apertissima. I rossoneri hanno i mezzi, anche rispetto a tutte le altre contendenti, per raggiungere quello che è diventato il vero e proprio obiettivo stagionale dopo essere usciti dalla Coppa Italia e dalla lotta Scudetto, oltre alla sconfitta in Supercoppa.

Ripartire

Per provare a ripartire, mister Pioli prova a mescolare le carte. La prima mossa è sicuramente un lavoro più intenso a Milanello, con l'obiettivo di ritrovare la squadra che nella passata stagione fece filotto e arrivò a vincere lo Scudetto. Poi c'è sicuramente un cambio tattico: il 4-2-3-1 stava diventando insostenibile con un trequartista più qualitativo; la mossa è passare ad un centrocampo a tre e aiutare una difesa in difficoltà.