Difesa sotto attacco: il Milan prepara una mini-rivoluzione sul mercato

La difesa del Milan quest'anno, più di ogni altro reparto della squadra, è stata nell'occhio del ciclone. E non fa differenza se si considera la prima parte dell'anno con Paulo Fonseca o la seconda con Sergio Conceicao: gli errori sono stati praticamente gli stessi, il rendimento drammaticamente simile. Il risultato è che con l'estate che si avvicina e un calciomercato da pensare, la retroguardia rossonera potrebbe subire una mini-rivoluzione.

Difesa sotto attacco

Questa mattina Tuttosport ha fatto una vera e propria rassegna dei difensori, specialmente i centrali, e del loro possibile futuro a Milanello. Quello più a rischio di tutti è Fikayo Tomori che già a gennaio è stato a un passo da lasciare il Milan e che non è riuscito a riguadagnarsi il poso da titolare nemmeno nella seconda metà di stagione. Anche Theo Hernandez potrebbe essere molto vicino ai saluti. Allo stesso modo, non c'è la certezza di rimanere nè per Malick Thiaw, cercato da Bayern e Bayer, nè per Strahinja Pavlovic, anche lui nel mercato invernale vicino ai club turchi. Gli unici che paiono certi di una conferma, a oggi, sono Matteo Gabbia e Kyle Walker, oltre al giovane Alex Jimenez che ha dimostrato di saper navigare nel calcio dei grandi. Difficile prendere in considerazione Emerson Royal, protagonista fino all'infortunio di una stagione pessima e già vicino alla cessione a gennaio.

Mini-rivoluzione

Se esce qualcuno, va da sè che il Milan dovrà fare entrare qualche altro nuovo innesto. Per questo ci sono già dei nomi sulla lista della dirigenza, nonostante si debba prima trovare il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore (non proprio due ruoli insignificanti all'interno di un club). In ogni caso il reparto scouting rossonero, secondo Tuttosport, sta seguendo da oltre due mesi due giovani centrali: l'italiano Diego Coppola, classe 2003 in forza al Verone e colonna dell'under 21, lo spagnolo Christian Mosquera, di un anno più giovane e sotto contratto con il Valencia. Anche nell'eventualità in cui dovesse salutare Theo Hernandez, sarebbe già pronto il profilo pronto a rimpiazzarlo: quel Maxim De Cuyper del Club Brugge incontrato quest'anno in Champions League.