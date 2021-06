Dopo olandesi e brasiliani, ecco il Milan dei francesi: tre sono già in rosa, ma presto potrebbero arrivarne altri

Una volta era il Milan degli olandesi con Rijakaard, Gullit e Van Baster, poi c'è stato quello dei brasiliani con Kakà, Ronaldo, Leonardo, Ronaldinho, Robinho, Rivaldo, Pato, Thiago Silva, Cafu, Serginho e Dida, mentre ora la bandiera che potrebbe sventolare di più a Milanello, oltre ovviamente a quella italiana, è quella della Francia. Lo riferisce Tuttosport che spiega che da quando c'è Geoffrey Moncada il club di via Aldo Rossi guarda molto di più alla Ligue 1 e al calcio francese.

OBIETTIVO GIROUD - Attualmente, nella rosa milanista ci sono già tre giocatori transalpini, ma è un numero destinato a crescere molto presto: a Theo Hernandez, Kalulu e Maignan, arrivato in questa finestra di mercato per sostituire Gigio Donnarumma, potrebbe infatti aggiungersi presto Olivier Giroud, primo obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco. Sempre nel reparto offensivo, non è un mistero l'interesse dei rossoneri per Amine Adli del Tolosa.

IL RITORNO DI BAKA - Anche a centrocampo il Milan potrebbe presto tornare a parlare francese: negli ultimi giorni, infatti, si vocifera di un possibile ritorno a Milanello di Tiemoué Bakayoko, mediano francese che ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2018-2019. Il giocatore è in uscita dal Chelsea e non ha mai nascosto che tornerebbe molto volentieri al Milan. Infine, c'è un altro francese in orbita Diavolo, vale a dire il difensore Boubacar Kamara del Marsiglia, anche lui nel mirino del club di via Aldo Rossi.