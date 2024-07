Due in partenza decisivi nella prima di Fonseca: amichevoli utili anche per il mercato

È andata in scena sabato a Vienna la prima partita del Milan di Paulo Fonseca. Era solo un'amichevole, anzi la prima amichevole: tale dicitura comprende tutte le attenuanti del caso. Dalla condizione fisica che risente dei tanti carichi di lavoro, passando per gli assenti di lusso ancora in vacanza dopo gli impegni estivi con le nazionali e giocatori schierati nonostante siano dati in partenza, ai tanti giovani in campo: 1-1 il risultato finale con a segno Florenzi. Ma il risultato non è che ciò che contava.

Prime indicazioni

Da ciò che si è potuto trarre, Paulo Fonseca ha intenzione di proseguire sulla strada del 4-2-3-1 che è stato di Stefano Pioli. Due mediani, di cui uno più palleggiatore, con la batteria dei trequartisti alle spalle dell'unica punta. In fase di costruzione si punterà alla partenza dal basso, con i due centrali chiamati a impostare e i terzini subito alti per ricevere il pallone o creare superiorità numerica a centrocampo: "La nostra prima partita, contro una squadra che è alla fine della preparazione, fisicamente ha fatto vedere una grande differenza. Quello che mi è piaciuto - ha spiegato Fonseca a MilanTV - nella nostra prima fase, fase uno, è che abbiamo fatto delle cose interessanti, poi manca continuità nel nostro gioco, ma è tutto nuovo, il cambiamento è molto grande e ovviamente i giocatori non conoscono tutto. Quello che mi è piaciuto di più è che hanno provato a fare quello che abbiamo allenato. Fisicamente è stato difficile, ma noi abbiamo cominciato ora".

Due partenti

Da sottolineare, tra le note di cronaca, è il gol di Alessandro Florenzi su assist di Daniel Maldini. I due protagonisti della rete rossonera di sabato sono due giocatori per nulla certi di proseguire il percorso al Milan: le voci danno entrambi possibili partenti, specialmente il figlio d'arte che piace al Monza, mentre l'esperto ex Roma ha interessamenti dall'Arabia, dal Como e dal Valencia. Il mercato, anche seguendo le indicazioni delle prime amichevoli, darà tutte le risposte anche in uscita.