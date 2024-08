Due settimane all'esordio in campionato del Milan. Cosa dicono i test e cosa ci si aspetta dal mercato

vedi letture

Tra due settimane esatte comincerà il campionato del Milan. Come si presenteranno i rossoneri il prossimo 17 agosto, quando a San Siro arriverà il nuovo Torino di Paolo Vanoli? È una domanda che si pongono in tanti: addetti ai lavori per analizzare, i tifosi, ovviamente, per capire che sarà delle loro settimane, e certamente anche gli stessi calciatori, vogliosi di cominciare la nuova avventura col nuovo mister.

Cosa hanno detto le amichevoli

Fino ad ora, le prime amichevoli con Paulo Fonseca in panchina sono servite a dar credito al tecnico portoghese. Certo, lo scetticismo iniziale non è ancora scemato del tutto, ma la fiducia è sicuramente aumentata rispetto ai giorni dell'annuncio. Merito delle parole con cui il mister si è presentato, merito dei suoi metodi di allenamento, molto apprezzati dai tifosi, e merito di ciò che si sta vedendo nelle prime amichevoli; al di là dei risultati positivi (1-1 col Rapid Vienna alla prima, poi vittorie negli Stati Uniti per 3-2 contro il Manchester City e 1-0 contro il Real Madrid), che fanno comunque morale, si son già visti principi di gioco parecchio interessanti e una base difensiva con notevoli margini di miglioramento rispetto all'ultima stagione.

Cosa può dare al mercato

Fonseca merita di essere aiutato dai dirigenti in sede di calciomercato. La rosa del Milan è sicuramente forte, ma ha delle lacune che vanno colmate. Sono arrivati Alvaro Morata in attacco e Pavlovic in difesa, ma non basta. Il tecnico rossonero avrà bisogno ancora di un terzino destro (è vicinissimo Emerson Royal), di un centrocampista con caratteristiche difensive (si continua a trattare per Youssouf Fofana) e di un'altra punta (piace sempre Abraham).