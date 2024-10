Duplantis: "Nessuno è più grande di Ibra, da piccolo avevo la sua maglia del Milan. Bello vedere i milanisti sotto ai miei post"

Armand 'Mondo' Duplantis, stella dello sport mondiale grazie alla sua incredibile serie di record assoluti nel salto con l'asta, è un noto tifoso milanista. MilanTV ha approfittato della recente visita a Casa Milan e San Siro dell'atleta svedese per intervistarlo.

Sei svedese come Ibrahimovic...

"Una delle poche maglie da calcio che ho avuto da ragazzino era una maglia del Milan. Ovviamente era quella di Zlatan. Nessuno è più grande di Ibrahimovic, soprattutto in Svezia è il più grande di tutti, non c'è davvero confronto".

Come è andata la visita del Museo Mondo Milan?

"Pazzesca. Sono onorato, non avreste dovuto chiamarlo 'Mondo' in mio onore... (ride, ndr). Scherzi a parte. È bellissimo immergersi nell'atmosfera del Museo Mondo Milan, davvero bello".

Sapevi di aver fatto impazzire i tifosi del Milan dopo la tua vittoria alle Olimpiadi quando, in un Tik Tok, hai indossato la maglia del Milan?

Il tuo soprannome è 'mondo' ed è una parola italiana...

"Sì, ovviamente. Il miglior amico di mio padre è siciliano e l'ho preso da lui, so cosa significa mondo".

Qual è il tuo legame con il calcio?

"È uno sport bellissimo. Ho trascorso gran parte della mia vita negli Stati Uniti dove il calcio non era così radicato nella cultura locale ma ogni volta che tornavo in Svezia era l’unica cosa che guardavamo io e mio cugino. Lì ho iniziato a innamorami del calcio e l’interesse è continuato a crescere. Ho giocato un po’ a calcio quando ero più giovane ma come ho detto, non c’era questa grande cultura calcistica dove sono cresciuto. Mi sarebbe piaciuto giocare di più, ma ero troppo bravo nel salto con l’asta e ho intrapreso quello sport".

In quale ruolo giocheresti?

"Probabilmente sarei un esterno, sono veloce, questa è la mia miglior qualità che potrei portare in campo".

Parliamo di Zlatan Ibrahimovic...

"Nessuno è più grande di Zlatan. Specialmente in Svezia è il più grande di tutti, non c'è nessuno che si possa minimamente paragonare. I suoi complimenti... Non lo so, è strano. Penso a quando ero bambino, quando lo ammiravo ed era il mio idolo. È una cosa veramente bella".

Avete la stessa mentalità?

"Lui ha una mentalità un po' diversa dalla mia, ma penso che entrambi abbiamo fame di vittoria, quella voglia di essere i migliori in ciò che si fa. La fame serve, devi veramente amare ciò che fai e allora ce la puoi fare".

Qual è il tuo prossimo obiettivo?

"Sto cercando di vivere il momento, rendermi conto di cosa abbia appena fatto, essere grato per la stagione che ho avuto e degli anni passati, vincendo le Olimpiadi, battere record mondiali e tutto ciò che sono riuscito a fare. Continuerò a spingere per ottenere sempre di più, so che tipo di atleta sono, ora sono in modalità off season dove non mi alleno e mi rilasso, vengo a Milano, vado a vedere le partite e sto bene. Ma l’anno prossimo ho in campionati mondiali da vincere. Voglio provare a vincere ancora tutto, saltare ancora più in alto e continuare a dare il massimo. Sempre lo stesso”.