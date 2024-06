Duttilità e costanza: alla scoperta di Matty Cash, il terzino che Moncada vorrebbe regalare al Milan

Oltre all'attaccante nel prossimo calciomercato estivo il Milan farà anche un terzino destro. Lo confermano non solo le notizie trapelate in queste settimane dal quarto piano di Casa Milan, ma anche dal fatto che il direttore sportivo dei Diavolo Geoffrey Moncada sarebbe attualmente a Londra non solo per provare a definire l'operazione Zirkzee, ma anche per il terzino dell'Aston Villa Matty Cash, che per costi, età e caratteristiche sembrebbe essere il profilo ideale col quale andare a rinforzare la fascia destra rossonera in vista della prossima stagione.

Chi è Matty Cash, il terzino col quale Moncada vuole rinforzare la fascia rossonera

Nato in Inghilterra, a Slough, nel 1997, dal 2021 Matty Cash è stato naturalizzato polacco dopo aver ottenuto la cittadinanza per volere del presidente della Federazione Boniek sfruttando le origini della madre. Cresciuto nel vivaio di Wycombe e Nottingham Forest, Cash ha fatto il suo esordio fra i professionisti con la maglia della storica compagine londinese Dag&Red durante la stagione 2015/16 in League Two, l'equivalente della nostra Serie D, collezionando in totale 12 presenze, 3 gol e 3 assist per un totale di 1014 minuti che gli valsero la conferma in prima squadra del Nottingham Forest l'anno seguente. Con i Reds il terzino polacco inizia ad acquisire notorietà ed estimatori in giro per l'Inghilterra, non soffrendo assolutamente il salto di categoria e migliorandosi stagione dopo stagione diventando addirittura una colonna portante della squadra.

Dopo 141 presenze, 15 assist ed addirittura 13 gol, alla porta del Nottingham Forest bussò l'Aston Villa, che nell'estate del 2020 sborsò nelle casse dell'allora club di Championship circa 16 milioni di euro per assicurarsi Cash ed anticipare la concorrenza. Il resto è storia. In maglia Villans il terzino naturalizzato polacco ha collezionato in totale 142 presenze, 46 delle quali solo in questa stagione, servendo 10 assist e segnando addirittura 9 gol.

Duttilità, costanza e senso del gol: è questo quello che ha convinto il Milan

Duttilità, qualità e costanza, sono queste le caratteristiche che avrebbero portato il Milan a puntare su Matty Cash. Nel corso della sua carriera, infatti, il terzino dell'Aston Villa è andato sempre migliorandosi non soffrendo praticamente mai i salti di categoria che ci sono stati negli anni. Cash è infatti passato dalla panchina della League Two alla titolarità prima in Championship e poi in Premier League, per non dimenticare quella al mondiale di Qatar 2022 con la Nazionale polacca.

Insomma, per chi scrive un innesto del genere potrebbe fare decisamente al caso del Milan, anche perché si andrebbe a migliorare, numericamente in primo luogo, un reparto con muscoli, duttilià e senso del gol. Per caratteristiche tecniche Matty Cash potrebbe dunque essere l'ideale per la formazione rossonera, visto che l'Aston Villa di Emery giocava e gioca, fino a prova contraria, molto con le sue proiezioni offensive, in quanto il polacco è un giocatore che crossa tanto e bene, capace di fornite tanti assist ma anche di leggere bene la fase difensiva.