È un Milan grande con le grandi. Che numeri: i rossoneri non tremano più di fronte alle altre big

È un Milan da grandi notti. O da serate di gala, se preferite, visto che il derby è andato in scena alle 18, quindi all’ora dell’aperitivo. Il successo dello scorso sabato, come sottolinea il quotidiano Tuttosport, ha confermato un dato di fatto: quella di Pioli è una squadra da grandi partite. I rossoneri, dopo anni e anni di delusioni nei cosiddetti scontri diretti, hanno cambiato marcia da un paio di stagioni a questa parte.

Una sola sconfitta

Il Milan ha smesso di tremare - da tempo ormai - di fronte alle big del nostro campionato, aspetto, questo, che evidenzia una notevole crescita mentale e tecnica. Quattro punti con l’Inter, bottino pieno con la Roma, due pareggi la Juventus, tre punti con Lazio e altrettanti con l’Atalanta (in attesa delle sfide di ritorno): solo il Napoli è riuscito a spuntarla, ma col “giallo” nel finale (gol annullato a Kessie per un fuorigioco discutibile di Giroud). I numeri non mentono: il Milan ha ottenuto 18 punti su 27 disponibili nelle supersfide stagionali, con ben 10 messi a referto fuori casa.

Battute d’arresto dolorosissime

Grande con le grandi, dicevamo, un po’ meno con le piccole. Il cammino dei rossoneri in questa Serie A, infatti, è pieno - purtroppo! - di scivoloni in provincia ma anche a San Siro. La sconfitta di Firenze e il pareggio di Udine bruciano ancora, ma i k.o. casalinghi contro Sassuolo e, soprattutto, Spezia fanno malissimo. Punti persi in malo modo che hanno segnato l’attuale solco con l’Inter, ridotto grazie al successo nel recente derby.