Eh ma il Milan ha vinto giocando male, eh ma queste partite sporche bisogna vincerle, eh ma Leao... Il Milan stoppa col Verona una settimana di (troppe) critiche

È stata una settimana pienissima, difficile, complicata, ma l'andamento del Milan è andato, dal punto di vista dei risultati e, di conseguenza, del morale, certamente in crescendo: sabato scorso l'umiliazione subita nel derby contro l'Inter, martedì il pareggio (striminzito per ciò che si è visto in campo) all'esordio in Champions League contro il Newcastle e oggi, per chiudere in bellezza, la vittoria per 1-0 contro l'Hellas Verona.

Tra inglesi e scaligeri c'è gran parte della stranezza del calcio: contro il Newcastle i rossoneri hanno creato tantissime occasioni, giocando molto bene e mettendo costantemente in difficoltà la squadra di Howe, senza, però, trovare la via del gol, mentre contro il Verona, nonostante una prestazione abbastanza confusionaria in fase offensiva, tutto è andato per il meglio e i tre punti sono stati portati a casa. È stata la classica partita sporca, ma per Giroud e compagni era fondamentale vincere proprio in virtù della settimana descritta ad inizio articolo. Ed è la classica prestazione che fa parlare chi critica al grido del 'Eh ma il Milan ha vinto giocando male', gli stessi che si sarebbero lamentati di una partita ben giocata ma non vinta o, peggio ancora, della stessa partita sporca non vinta.E la stranezza del calcio viene ancor più confermata dal fatto che il match winner di Milan-Verona sia stato Rafael Leao con tanto di fascia di capitano al braccio, donatagli, come ha rivelato Pioli, da tutta la squadra. Il portoghese è stato subissato di critiche ingenerose dopo il gol sbagliato in Champions League, ma si era segnato tutto e ha, se mai ce ne fosse bisogno, dimostrato sul campo quanto sappia essere decisivo: "Noi - ha spiegato Pioli a DAZN -agioniamo così. Non possiamo andare dietro a tutto… Penso che si esageri un po’ nella negatività che c’è intorno ai miei giocatori. Per quanto mi riguarda mi prendo tutte le responsabilità, ci ho sempre messo la faccia e ce la metterò sempre. Alleno un gruppo molto responsabile che sa che l’errore di un compagno è l’errore di tutti. È chiaro che il Milan non si possa accontentare di zittire le critiche o di vincere (solo) giocando male, ma deve portare tutto al meglio: ritrovare ritmo e fluidità, continuare a vincere.