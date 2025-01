"El Bebote" Spinge verso il Milan: in caso di fumata bianca sarebbe l'acquisto di gennaio più costoso della storia rossonera

Il Milan continua a lavorare per regalare a mister Conceiçao un nuovo attaccante. Il nome lo sappiamo tutti, è quello di Santiago Gimenez del Feyenoord. Un centravanti di peso, ancora giovane (classe 2001) e che sta già facendo impazzire i tifosi del Milan sui social. La trattativa non è facile, ma nemmeno impossibile. Il focus e le ultime novità in merito all'affare Gimenez.

Il tempo stringe, il Milan deve aumentare l'offerta al Feyenoord

Come appreso dalla nostra redazione, il Milan nelle prossime ore migliorerà l'offerta per Gimenez, dopo la prima proposta da quasi 30 milioni bonus compresi. Rafaela Pimenta è l’intermediaria dell’operazione e sta lavorando con il club olandese per abbassare la richiesta iniziale di 40 milioni. Il Milan deve salire ad almeno 35 più bonus per far vacillare gli olandesi. Con l'attaccante messicano c'è già un accordo di massima su ingaggio e durata del contratto, e lui stesso sta spingendo per convincere il suo club ad accettare il Milan, ma ripetiamo: non è una situazione semplice. Non c’è molto tempo a disposizione, i rossoneri devono potersi assicurare "El Bebote" Il prima possibile. La volontà del Feyenoord è l'unico grande ostacolo da superare.

Il più costoso di sempre a gennaio?

Se la trattativa dovesse davvero concretizzarsi a gennaio, e per una cifra superiore ai 40 miloni di euro. Allora Santiago Gimenez potrebbe diventare il giocatore più costoso del mese di gennaio da parte del Milan. La top 10 dei calciatori acquistati dal Milan a gennaio. Guida la classifica Paquetà.

1. Lucas Paquetà: dal Flamengo al Milan per 38,40 milioni di euro (2018/19)

2.⁠ ⁠⁠Krzysztof Piatek: dal Genoa al Milan per 35 milionidi euro (2018/19)

3.⁠ ⁠⁠Mario Balotelli: dal Manchester City al Milan per 20 milioni di euro (2012/13)

4.⁠ ⁠⁠José Mari: dall’Atletico Madrid al Milan per 19 milioni di euro (1999/2000)

5.⁠ ⁠⁠Kakhaber Kaladze: dalla Dinamo Kiev al Milan per 16 milioni di euro (2000/01)

6.⁠ ⁠⁠Thiago Silva: dalla Fluminense al Milan per 10 milioni di euro (2008/09)

7.⁠ ⁠⁠Kevin Costant: dal Genoa al Milan per 8 milioni di euro (2012/13)

8.⁠ ⁠⁠Massimo Oddo: dalla Lazio al Milan per 7,75 milioni di euro (2006/07)

9.⁠ ⁠Ronaldo: dal Real Madrid al Milan per 7,5 milioni di euro (2006/07)

10.⁠ ⁠⁠Fabricio Collocini: dal Boca Juniors al Milan per 5,3 milioni di euro (1999/2000)