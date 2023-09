esclusiva mn - Bellantone: "Milan, non mi aspettavo una disfatta simile. Scudetto? Un gradino sotto"

Umiliazione pesantissima quella andata in scena ieri pomeriggio a San Siro con il Milan che ha perso il quinto derby consecutivo in questo 2023 (traguardo già di per sè sconcertante) con il risultato nettissimo di 5-1. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Davide Bellantone, procuratore sportivo e intermediario di mercato, per sentire la sua sulla debacle rossonera. Le sue dichiarazioni.

Fino alla vigilia si parlava tanto di un Milan rinvigorito dai nuovi acquisti. Come ti spieghi il passo indietro netto contro l’Inter?

“Sono sorpreso, non mi aspettavo una disfatta simile da parte del Milan. Sì, i nuovi acquisti sono quelli che hanno reso meno”.

Quali aspetti deve migliorare al più presto il Milan, in vista della sfida contro il Newcastle?

“Contro l’Inter, secondo me, è stato molto abile Inzaghi nella preparazione tattica del match. Il Milan era sistematicamente chiuso tra le linee. Anche la catena di sinistra non è riuscita a sfondare, con Leao sistematicamente anticipato. I rossoneri devono essere più rapidi e meno prevedibili”.

Qualche singolo da cui ti aspettavi qualcosa in più?

“Forse avrebbero potuto fare qualcosa in più i cambi. Nell’Inter hanno fatto la differenza in maniera netta. Nei rossoneri no. Questo è il grande interrogativo del match”.

Chi si contenderà lo scudetto?

“Obiettivamente, ora come ora, a mio avviso se la giocano Inter e Juve. Le vedo un gradino sopra al Milan attuale. Dietro ancora, c’è il Napoli”.