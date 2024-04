esclusiva mn Collovati: "Troppi big hanno steccato. Pioli in discussione? Non mi sorprenderei"

Milan a testa bassa dopo la sconfitta contro la Roma. Primo round di Europa League ai giallorossi, la strada per Dublino si complica incredibilmente. Grandi lodi nel post-partita nei confronti di Daniele De Rossi abile ad aver vinto anche tatticamente su Stefano Pioli. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua Fulvio Collovati:

Si aspettava questo Milan in una partita così importante?

"Sono rimasto un po' sorpreso dai primi 15', dalla tattica così intraprendente della Roma. Ha aggredito il Milan, l'ha un po' spiazzato. Poi i rossoneri hanno reagito ma il problema è che i migliori sono mancati, da Théo a Leao, da Giroud a Loftus-Cheek. Quando ti vengono a mancare 4-5 giocatori si fa davvero dura".

Rafa Leao è uscito fra i fischi e si riapre la questione: siamo davvero davanti a un fuoriclasse?

"Non farei queste polemiche, non mi sembra il caso. Anzi, de devo dire la verità io Leao non l'avrei nemmeno tolto. È un talento e anche in giornata no può inventarsi la giocata che ti risolve la partita".

Roma adesso favorita, col vantaggio di giocare all'Olimpico

"Favorita ma non sarà una partita scontata. In una partita singola in cui ti giochi tutto può capitare di tutto. Si parte da 0-1 e che il Milan possa fare gol l'ha dimostrato. Credo che si ancora tutto aperto".

La mossa El Shaarawy a destra è quella che per molti ha fatto la differenza a San Siro

"Chi segue De Rossi noterà che El Shaarawy gioca sempre così quindi non esalterei queste mosse. Per me Celik ad esempio si è comportato molto bene anche da solo contro Leao. Certo, il Milan è stato colto di sorpresa perché si aspettava una Roma più guardinga".

Il ritorno può essere un bivio non solo per la stagione del Milan ma anche per il futuro di Stefano Pioli

"Faccio una premessa: ha praticamente accertato il secondo posto in classifica e due anni fa ha vinto uno scudetto, per cui il lavoro è sotto gli occhi di tutti. Certo, l'Europa League è un obiettivo e se dovesse sfumare non mi stupirei che tutto fosse messo in discussione".

L'errore sottoporta di Olivier Giroud grida vendetta. Il francese è stato anch'egli grande delusione della serata

"Non è una questione di singoli. In una partita può succedere, ma ieri sono mancati i 4-5 giocatori più importanti e allora le cose cambiano. Il problema è aver giocato al di sotto delle aspettative".