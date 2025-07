Presto sarà rossonero. La Gazzetta in primo piano: "Jashari è a un passo. Milan arrivo"

vedi letture

Dopo settimane di tira e molla estenuanti, la trattativa per il passaggio di Ardon Jashari al Milan è finalmente giunta alle sue battute finali. Il braccio di ferro con il Club Bruges lo starebbe alla fine vincendo non solo il Diavolo ma anche il calciatore stesso, che non presentandosi in ritiro ha ulteriormente impuntato i piedi per terra ribadendo la sua volontà di vestire solo ed unicamente la maglia rossonera.

A fronte di questo i belgi potrebbero presto lasciarlo andare, motivo per il quale La Gazzetta dello Sport si è questa mattina sbilanciata scrivendo che lo svizzero sarà preso un nuovo calciatore del Milan. Sulla prima pagina di oggi non si parla di altro, con la rosea che ha titolato "Jashari è a un passo. Milan arrivo", modificando una foto del calciatore mettendogli già addosso la maglia rossonera.