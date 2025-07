Cercasi attaccante. Il CorSport: "Guirassy resta il sogno"

Santiago Gimenez non sarà l'unico attaccante del Milan in questa stagione. L'idea del direttore sportivo Igli Tare, su richiesta ovviamente di Massimiliano Allegri, è quella di affiancargli un calciatore con caratteristiche simili a quelle di Olivier Giroud con il quale giocarsi di settimana in settimana una maglia da titolare.

Tanti nomi sarebbero stati accostati alla formazione rossonera nel corso di queste settimane, da Mateo Retegui a Dusan Vlahovic, passando per Lorenzo Lucca fino ad arrivare a Darwin Nunez, ma stando a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, "Guirassy resta il sogno". Convincere il Borussia Dortmund si pronostica però essere un'impresa ardua per non dire addirittura impossibile, complice anche la valutazione di 70 milioni di euro che il BVB fa del cartellino del guineano.