Si accende il derby Milan-Inter per Leoni. Tuttosport: "Chi prima vende scatta"

vedi letture

Giovanni Leoni è senza ombra di dubbio uno dei profili più richiesti di questo calciomercato. Nonostante abbia appena 17 presenze in Serie A con la maglia del Parma, il classe 2006 ha dimostrato di avere stoffa da vendere, attirando su di sé l'attenzione di due club in particolare, Milan ed Inter.

Scrive infatti questa mattina Tuttosport che il derby tra le milanesi per Giovanni Leoni è prossimo ad accendersi, con nessuna delle due che però è in vantaggio rispetto all'altra. Partono entrambe da una situazione di parità, ma come titolato questa mattina dal quotidiano, "Chi prima vende scatta". È quindi tutta una questione di dover liberare il posto in rosa per il classe 2006, con il Milan che punta a cedere Malick Thiaw, mentre l'Inter Yann Bisseck.