Milan, tutti vogliono Leoni. Il QS: "È già derby"

Il Milan non è l'unica squadra sulle tracce di Giovanni Leoni, ma lo si poteva immaginare considerato l'incredibile impatto che il classe 2006 ha avuto nella passata stagione in Serie A con la maglia del Parma. Molti parlavano bene di questo ragazzo, ma non al punto da diventare subito desiderio di mezza Italia, perché oltre al Milan anche l'Inter sarebbe forte sul calciatore.

In merito a questo duello Il QS ha questa mattina titolato in apertura "È già derby", riferendosi al fatto che le due milanesi faranno il possibile per riuscire ad assicurarsi le prestazioni di Giovanni Leoni, anche se non sono ancora da tirare fuori in questa cosa squadra come Juventus e Napoli, decisamente più defilate ma sempre interessate.