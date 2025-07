Vlahovic è un rebus. La Gazzetta: "La Juve vede l'agente per una via d'uscita. Suggestione Milan"

Dusan Vlahovic rischia di diventare un vero e proprio problema per la Juventus, soprattutto dopo l'arrivo di Jonathan David. Che il serbo non fosse più nei piani della Vecchia Signora non è di certo una novità, ma liberarsene sta diventando più complicato del previsto, anche perché quello stipendio da 12 milioni di euro a stagione è un ostacolo per tante società in giro per l'Europa.

In merito al futuro di Dusan Vlahovic ha dato importanti aggiornamenti questa mattina La Gazzetta dello Sport, che ribadendo essere un rebus la sua situazione, ha titolato "La Juve vede l'agente per una via d'uscita. Suggestione Milan".