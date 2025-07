Al-Hilal eliminato. Il CorSport: "Theo Hernandez va da Simone"

Theo Hernandez si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. L'eliminazione del club saudita da questo Mondiale per Club per conto del Fluminense sbloccherà una volta e per tutte la trattativa con il Milan, anche se in realtà ci sono da sistemare giusto gli ultimi dettagli di un accordo che non è mai stato in discussione.

I discorsi sono stati portati avanti fino ad oggi giusto perché con una competizione in atto l'Al-Hilal non voleva condizionare i propri giocatori, che però non sono riusciti ad andare oltre i quarti di finale. Questo farà entrare la trattativa tra il Milan ed i sauditi alle sue battute finali, come titolato questa mattina anche dal Corriere dello Sport "Theo Hernandez va da Simone".