Ore decisive. Il CorSport: "Milan-Jashari, tutto in 48 ore"

vedi letture

Continua il braccio di ferro tra il Milan e il Club Bruges per Ardon Jashari, ha deciso di imputare ulteriormente i piedi per terra non presentandosi in ritiro con i belgi. Questa potrebbe essere la chiave di volta di un'operazione che ogni giorno che passa diventa sempre più una telenovela, proprio come successe 3 anni fa con Charles De Ketelaere.

Il Milan ha voglia di chiudere, così come Jashari, mentre il Club Bruges continua ad essere convinto di avere il pallino del gioco in mano. In merito alle evoluzioni di questa trattativa, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato in apertura "Milan-Jashari, tutto in 48 ore", anche perché dalle parti di via Aldo Rossi non hanno intenzione di mandare ancora più per le lunghe questo discorso.