ESCLUSIVA MN - Incontro in corso a Palazzo Marino tra Gerry Cardinale e il sindaco Beppe Sala: l’ordine del giorno 

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Incontro in corso a Palazzo Marino tra il sindaco Beppe Sala e Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e a capo del Milan. L’incontro tra le due parti prevede la discussione sul progetto stadio del Milan, che vuole andare avanti su “La Maura”. Non sono previsti incontri congiunti con l’Inter, visto che il piano dello stadio condiviso a San Siro appare del tutto tramontato, tanto è vero che Cardinale non vedrà Zhang. il manager americano aggiornerà anche Sala sulla produzione dei documenti richiesti dal Comune a RedBird in merito alla trasparenza sulla proprietà del Milan.

