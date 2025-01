esclusiva mn Passerini: "Ho visto un Milan orribile a Zagabria, si è inguaiato questa e la prossima Champions. Oggi giornata decisiva per l'assalto a Gimenez"

Il Milan perde clamorosamente contro la Dinamo Zagabria, dicendo così addio alla qualificazione diretta agli Ottavi di Champions League. In una serata storta sotto tutti i punti di vista. Nervosismo, espulsioni, errori clamorosi e mancanza di gioco. Nemmeno la rete di Pulisic è bastata per regalare punti preziosi (e introiti economici) alla società milanista, costretta ora a giocarsi i playoff a febbraio contro Juventus o Feyenoord.

Ci sono dunque tanti temi da affrontare nella triste e negativa serata del Maksimir. Ne parliamo con Carlos Passerini, nota firma de Il Corriere della Sera, intercettato dal nostro inviato a Zagabria. Queste le sue dichiarazioni in esclusiva a MilanNews.it.

Un brutto Milan

"Un Milan orribile, non dico che sia stato il peggiore dell'anno perchè c'è l'imbarazzo della scelta. Non è giusto dire che sia stato il primo tempo più brutto della stagione perchè ne ho visti tanti, di primi e di secondi tempi terribili. E' stato un flop totale, il Milan si è fatto male da solo creandosi un sacco di problemi. Ha perso 15 milioni di euro che era il premio Uefa, e sarebbero stati utili per il mercato. Si "Incasina" Poi anche il mese di febbraio in cui ci saranno gli spareggi. Il Milan si è inguaiato questa Champions e anche quella prossima con questa sconfitta senza senso di Zagabria".

Il futuro di Theo e Leao

"Restano due asset eccezionali di questo Milan, sono dell'idea che non si debba mai cedere alla frenesia del momento, bisogna avere lucidità. Detto questo in ottica futura andrà capito cosa Theo e Leao vogliano fare da grandi. Entrambi sono nel pieno della propria maturità calcistica, ma con risultati che non ci aspettavamo. Di sicuro il Milan dovrà fare una riflessione sul loro futuro. Theo oggi lo vedo lontano dal Milan, su Leao non sono così convinto invece, perchè lui si trova bene qui a Milano".

Novità sul fronte Gimenez?

"Con la sconfitta di ieri il Milan si è inguaiato anche da questo punto di vista. Domani c'è il sorteggio e i rossoneri rischiano di pescare la squadra alla quale sta chiedendo l'attaccante, cioè il Feyenoord. Non era uno scenario previsto, bastava vincere per evitare un guaio in più. Gimenez poi serve molto a questo Milan, e lo abbiamo visto e capito anche ieri con Morata che ha confermato di non essere un bomber, e non lo sarà mai più vista anche l'età. Oggi è un giorno decisivo per tentare l'assalto al messicano, con un successo ieri sera a Zagabria però, il Milan avrebbe avuto qualche chance in più. Filtra un po' di fiducia, ma tra qualche speranza e riuscire poi a prenderlo davvero, insomma.. ne passa".

Francois Modesto nuovo nome in dirigenza?

"E' una riflessione che si sta facendo a Casa Milan, a me risulta che Modesto sia stato in un certo senso proposto, e i rossoneri ci stanno giustamente pensando perchè sarebbe un profilo che potrebbe integrarsi bene all'interno dello staff che si occupa del mercato. Siamo all'inizio, è una proposta che sta nascendo, di sicuro al Milan una mano sotto questo punto di vista potrebbe davvero servire".