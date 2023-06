ESCLUSIVA MN - Piotti: "Maldini non meritava un simile epilogo. De Ketelaere? Il prestito la soluzione migliore"

MilanNews.it

Riguardo alle ultime vicissitudini in casa Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Ottorino Piotti, portiere rossonero tra il 1980 e il 1984. Le sue parole.

Conosci personalmente Maldini. Meritava un epilogo simile?

“No e sono rimasto sorpreso. Forse la società non ha gradito l’ultimo mercato. Sono stati acquistati calciatori che, alla fine, non hanno reso come sperato. Mi spiace per Paolo, che era ragazzino quando giocavo io. Non lo meritava”.

Tra cui De Ketelaere. Come agiresti come lui?

“Il Milan non ti aspetta. Purtroppo per lui, i rossoneri non sono il Bruges. Credo che il prestito sia la soluzione migliore”.

Come giudichi la stagione appena conclusasi del Milan?

“Non positiva rispetto all’anno scorso, infatti credo che Maldini abbia pagato quello. Dopo aver vinto lo scudetto, evidentemente la società sperava in qualcosa in più che non è arrivato. Riconfermarsi in campionato, fino a gennaio, non era proprio impossibile…”.

Può aver influito l’assenza di Maignan con Tatarusanu chiamato per lungo tempo in prima linea?

“Sicuramente sì, perché un conto è avere uno, un conto l’altro. Però penso che al Milan sia mancato qualcosa davanti. Oltre a Giroud, non c’era nessuno…”.

Nel futuro del Milan auspichi la presenza di Ibra nelle vesti di dirigente?

“Non lo so, ha un’immagine talmente forte che può fare qualsiasi cosa in tutti i club in cui ha giocato o con la nazionale svedese. Per cui la risposta è: può darsi, ma non saprei”.

Pioli è intoccabile al 100%?

“Sono troppo lontano delle dinamiche societarie del Milan. Per cui rispondo dicendo che, nel calcio, non c’è nessuno che sia intoccabile al 100%”.