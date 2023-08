esclusiva mn - Ursino: "Milan, mercato fenomenale. Tutti sono funzionali al progetto tattico di Pioli"

Riguardo all’attualità in chiave Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Beppe Ursino, direttore sportivo.

Direttore, come giudica il mercato del Milan?

“Fenomenale. Hanno messo in piedi una corazzata, già pronta a imporsi sin da subito”.

Intende in chiave scudetto?

“Il brand Milan vuole tornare protagonista è e vincente senza troppe esitazioni. Quindi sì, credo che il Milan voglia tornare sin da subito a vincere lo scudetto”.

Il mercato in entrata del Diavolo si è chiuso definitivamente o potrebbe arrivare un’altra prima punta?

“No, non è chiuso. Il Milan prenderà un’altra prima punta di valore”.

Lukaku?

“No, per me Lukaku non andrà al Milan”.

Possibile, nella più remota delle ipotesi, la permanenza di Colombo?

“Per me Colombo andrà a giocare altrove. Penso che il Milan farà un altro attaccante, alternativo a Giroud, che - per Pioli - resta il titolare”.

Tra gli acquisti fatti, qual è quello più idoneo per la Serie A?

“Tutti sono funzionali al progetto tattico di Pioli. Ne devo citare uno? Pulisic. Ha una qualità incedibile. Può fare l’attaccante esterno e il trequartista. Il prototipo del giocatore offensivo moderno”.

Abbiamo parlato di Pioli. Secondo lei come si evolverà tatticamente il suo Milan?

“Per me ha tantissime soluzioni. Lui è il migliore sulla piazza a cambiare soluzioni e situazioni a gara e a stagione in corso, non curandosi di eventuali gerarchie che potrebbero crearsi. Non è un dogmatico con idee fisse. L’anno dello scudetto ha vinto con un falso 4-2-3-1, perché Kessie a volte si alzava, a volte si abbassava e nessuno lo prendeva. Io penso una cosa…”.

Prego.

“Per Pioli è fondamentale Bennacer. Quando rientrerà, una maglia da titolare per lui ci sarà sempre. Quindi bisogna pensare all’evoluzione del Milan con l’algerino titolare e uno spartito tattico di conseguenza”.

Che tipo di partita prospetta contro il Torino?

“Avversario molto ostico da affrontare per il Milan, sul piano fisico e dell’aggressività. Però i rossoneri di quest’anno mi sembrano più calati nel contesto di questo tipo di partite, come abbiamo visto a Bologna”.