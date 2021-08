Esperienza, metalità e duttilità: Florenzi è l'uomo in più di questo Milan

Manca sempre meno alla chiusura di questa finestra di mercato estiva, e il Milan deve chiudere ancora diversi colpi: proseguono le trattative per Bakayoko, per il centrocampo, e Pietro Pellegri, giovane attaccante del Monaco. Rossoneri alla ricerca anche di un nuovo innesto di qualità sulla trequarti, ma nel frattempo la società rossonera chiude per Alessandro Florenzi, che ieri ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2022. Il laterale destro arriva dalla Roma con un prestito oneroso ad un milione e diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni. Un acquisto cercato e voluto dalla società rossonera, come spiega lo stesso Florenzi nella conferenza stampa di presentazione di questa mattina a Milanello: "Non ho voglia di rivincita. Il Milan mi ha voluto perchè so che posso dare apporto e supporto ai ragazzi. Ho accettato questa decisione a malincuore perchè tutti sanno che sono un tifoso della Roma. Ora sono qui con una società che ha fiducia in me e questa è la cosa più importante per me".

OLTRE AL CAMPO - Il Milan prende un giocatore forte, intelligente, duttile e d'esperienza, grazie anche alle sue esperienze in Spagna e Francia, rispettivamente con le maglie di Valencia e PSG, ma soprattutto acquista un uomo. Il giocatore si è messo subito a disposizione del Milan, facendo capire che lui sarà sempre pronto in qualsiasi occasione. Alessandro è un giocatore molto positivo, che porterà buon umore ed esperienza in uno spogliatoi ancora troppo giovane. "Il carisma lo dà l'atteggiamento. Se gli altri vedono un atteggiamento giusto, ti seguono se no è il contrario. Porterò la mia esperienza e anche quella da capitano. In certi ambienti però non serve la fascia per sentirsi capitano e il Milan è uno di questi". Queste le sue parole nella conferenza di presentazione di oggi.

SUBITO A DISPOSIZIONE - Nonostante sia arrivato solamente ieri, allenandosi oggi con il gruppo per la prima volta, Florenzi sarà già a disposizione di mister Pioli per il match contro la Sampdoria. L'ex Roma si è già immerso nel mondo Milan, infatti il classe '91 si giocherà il posto con Davide Calabria. Una concorrenza che farà bene ad entrambi i giocatori, che con voglia e determinazione si contenderanno il posto gara per gara. Queste le parole di Florenzi a riguardo: "Davide è un giocatore forte. Ci sono tante partite e il mister saprà scegliere l'uomo giusto per quel match. La concorrenza farà bene a lui e a me. Per fare una grande stagione servono 22 titolari e ci sarà concorrenza in altri ruoli. Servono giocatori pronti a capire che l'impegno deve sempre essere il massimo"