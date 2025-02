Felix e Gimenez già operativi: il nuovo Milan ha il passo giusto

Scrive questa mattina Il Corriere della Sera che le valige dei due nuovi acquisti del Milan dovrebbero essere ancora sul letto in attesa di essere disfatte, eppure Santiago Gimenez e Joao Felix sono già operativi. Si, perché dopo la doppietta di Abraham e la rete illusoria di Dovbyk per la Roma, il 3 a 1 rossonero è stato confezionato proprio dai due nuovi acquisti, seppur a ruoli invertiti.

In teoria, nell'immaginario collettivo rossonero e di Conceiçao, è Felix che dovrebbe mandare in porta Gimenez, ma per una sera il messicano ha fatto il favore al portoghese, sicuro che nel corso della stagione verrà ricambiato in più occasioni.

Nonostante la Roma venisse da un periodo positivo di risultati, il Milan ha saputo sfruttare le occasioni a disposizione ma soprattutto soffrire, anche perché per larga parte del primo tempo la formazione di Claudio Ranieri si è affacciata in più occasioni dalle parti di Mike Maignan. Sfruttare il momento, è questo quello che Conceiçao starebbe cercando di insegnare ai suoi ragazzi, che ieri hanno adempiuto al loro compito ottenendo il massimo dei voti (il passaggio del turno), anche perché il raddoppio di Abraham proprio nel momento in cui si pensava che il Diavolo potesse prendere il gol del pareggio.

I nuovi acquisti hanno dato la spinta giusta a questa squadra, a questo nuovo Milan, che sembrerebbe avere finalmente il passo giusto. Tra derby e Roma in Coppa Italia si è vista una squadra completamente diversa, e chissà che questa settimana, che si concluderà con l'Empoli sabato pomeriggio, non possa essere quella della definitiva rinascita.