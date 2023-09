Fik is back: dopo un anno di purgatorio, riecco il Tomori che ha fatto innamorare i milanisti

22 gennaio 2021: il Milan finalizza l'acquisto, in prestito, del giovane difensore del Chelsea Fikayo Tomori. L'inglese si mette subito in mostra con una serie di buone prestazioni con la nuova maglia, i rossoneri decidono così di riscattarlo al termine della stagione e i tifosi del Chelsea scendono in piazza a protestare con grande disappunto per la sua cessione. Il resto è storia nota: Tomori diventa una colonna della difesa del Milan, e nella stagione successiva il suo rendimento è determinante per la conquista dello Scudetto numero 19 della storia rossonera.

Questo un excursus della prima parte dell'esperienza milanista di Tomori: nel primo anno e mezzo il difensore ha fatto innamorare i tifosi rossoneri a suon di chiusure e contrasti riusciti. Ma qualcosa si è inceppato: nella scorsa stagione Tomori ha annaspato in un Milan non brillante a livello difensivo e non solo per colpa sua, ma l'aspettativa che aveva creato in tutti i tifosi non è stata rispettata.

27 settembre 2023: Tomori segna il gol del momentaneo 2-1 contro il Cagliari e certifica un inizio di campionato che lo rivede a livelli buoni. Nonostante l'episodio di Roma, quella doppia ammonizione su cui poteva certamente essere più cauto, ma che comunque qualche dubbio lo lascia, Tomori ha dimostrato in queste prime uscite in Serie A e Champions League di essere tra i calciatori più in forma del Milan attuale. Le statistiche parlano chiaro e sono dalla sua parte: 53% di duelli vinti, quasi 6 palle recuperate di media. E anche i dati riguardo gli aspetti che l'anno scorso sono stati per lui critici sono confortanti: nessun errore grave che ha causato gol avversari, e il 93% di passaggi riusciti. Insomma, Tomori sembra sulla buona strada per tornare ad essere... Tomori: la versione migliore di se stesso, quello dello Scudetto, il Tomori che ha fatto innamorare i tifosi del Milan.