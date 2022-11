Finalmente Lazetic! Primi botti in Primavera: la crescita riprende sotto gli occhi di Pioli e Ibra

© foto di Antonello Gioia

Pur avendo un (risicato) budget, Paolo Maldini, durante l'ultimo calciomercato invernale, decise di non investire quei soldi su un nuovo difensore dopo l'infortunio subito da Simon Kjaer, ma di puntare su Pierre Kalulu e su una scommessa in attacco: a Milano, verso fine gennaio 2022, arrivò per 4 milioni di euro Marko Lazetic, semi-sconosciuto numero 9 appena diciottenne cresciuto nella Stella Rossa.

La curiosità dei tifosi rossoneri è stata subito alta per lui, ma fino a qualche settimana fa il serbo bazzicava tra l'infermeria e la tribunetta di San Siro, non riuscendo a trovare grosso spazio neanche con la Primavera. Messi a posto i problemi fisici, però, Lazetic ha cominciato ad allenarsi con regolarità e, in queste ultime settimane, sta piano a piano facendo vedere di cosa è capace. 5 gol nelle ultime 6 presenze (3 delle quali per soli 20 minuti) con la squadra di Abate, con una straordinaria tripletta nel match di oggi contro l'Atalanta, e una sensazione di dominio fisico e tecnico che va, col tempo, facendosi sempre più evidente.

Certo, fare bene in Primavera non vuol dire essere già pronti per la Prima Squadra e Lazetic ha ancora tanti margini da miglioramento, ma Stefano Pioli lo tiene continuamente sott'occhio tanto che, spesso, il numero 22 si allena con i più grandi; in più, sul serbo del 2004 ci sono anche gli occhi (e i consigli) del 'vecchio' Ibrahimovic, il quale lo affianca in tribuna nelle partite di San Siro e da cui può appredere movimenti e leaderhip.

Il tutto, chiaramente, con molta calma. Dusan Vlahovic, quando arrivò dal Partizan, ci mise un po' a carburare in Primavera prima di fare il salto in Prima Squadra e, quando ci arrivò, anche lì ci mise un po' a carburare. L'augurio per Lazetic è che, magari, riesca a compiere con calma i passi del suo connazionale. I gol lo aiuteranno.