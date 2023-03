Florenzi a SportMediaset: "Felice di essere tornato, l'obiettivo è entrare in Champions. Napoli? Nessuna squadra è imbattibile"

MilanNews.it

Alessandro Florenzi ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset:

Sul ritorno in campo dopo i tanti mesi fuori: “Sono felice di essere tornato, questa sosta per me è stata una manna dal cielo: ho potuto continuare a lavorare ma l’ho fatto in campo con i miei compagni. Sono cresciuto fisicamente e atleticamente e ora mi sento pronto per aiutare la squadra ancora di più".

Su questi mesi fuori dal campo se gli hanno fatto fare ‘cattivi pensieri’: “Sì, c’è stato un piccolo momento in cui ho pensato di cercare altre strade durante questi mesi. Ma per fortuna la mia famiglia mi ha fatto pensare bene a quello che volevo e la verità è che quando ho visto di nuovo il pallone tutti quei pensieri sono andati via”.

Su cosa può dare ancora al Milan e al calcio italiano: “Posso dare tanto e mi sento di poter dare tanto ogni giorno qui. Sono pronto ad aiutare tutti, in primis devo stare bene io perché poi se sto bene posso dare tanto”.

Sulla sua motivazione dopo l’infortunio: “La motivazione che mi ha spinto a recuperare in questi mesi è tanta. Dispiace sempre vedere i compagni soffrire da fuori e non poterli aiutare in pieno. Soffri anche fuori ma non come quando sei dentro lo spogliatoio. Spero adesso di essere una carta importante per il Milan e sono qui per questo”.

Sui tanti infortuni e sull’infermeria di Milanello che spesso è piena: “Su questo ho un grande compagno che è Zlatan. Tra me e lui di interventi ne abbiamo visti. Ma a parte gli scherzi ci sosteniamo tutti quanti, siamo una bella famiglia”.

Sulla prima delle tre sfide contro il Napoli e sui pronostici a sfavore dei rossoneri: “Non è la prima partita di tre gare contro il Napoli. Dobbiamo pensare a una gara alla volta. Sul fatto di essere svantaggiati e già sconfitti è una cosa che dicevano anche l’anno scorso e poi in molti si sono rimangiate le critiche e sono saliti sul carro”.

Sulle voci che dicono che lo Scudetto dell’anno scorso sia stato un episodio isolato: “Quello che dicono fuori non ci tocca molto. Il valore di queste voci è poco, sappiamo di aver scritto una pagina importante per il Milan dopo tanto tempo. Siamo una squadra forte poi ci sono annate che vanno bene e altre che vanno meno bene. E a volte trovi altre squadre che trovano il loro punto di svolta come quest’anno il Napoli”.

Sull’obiettivo stagionale di entrare nei primi quattro posti: “In questo momento ovviamente sì”.

Sui quarti di finale contro il Napoli: “Saranno due partite molto toste contro una squadra forte ma io non penso che loro abbiano esultato così tanto quando hanno pescato il Milan, vista anche la storia che ha il Milan con la Champions e anche vedendo l’anno scorso e cosa possiamo fare. Saranno due belle sfide che porteranno una squadra italiana in semifinale dopo tanto tempo e questo è anche un bene per l’Italia”.