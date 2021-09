Florenzi, profumo di derby: l’ex Roma punta alla titolarità contro la Lazio

Mister Stefano Pioli è alle prese con l'unico ballottaggio in vista del match di domenica sera contro la Lazio. Florenzi o Saelemaekers? Un dubbio che resterà fino a poche ore dall'inizio della partita, ma che potrebbe prendere una piega definitiva già dall'allenamento di rifinitura di domani. La consueta pettorina gialla significherà panchina per uno dei due, ma il nuovo arrivato sicuramente si dannerà per guadagnare quel posto da titolare che equivarrebbe ad un esordio dal primo minuto con la maglia del Milan contro la squadra da sempre (sua) rivale.

BALLOTTAGGIO - Il rientro tardivo dalla Nazionale di Alexis Saelemaekers porterebbe l'ex terzino della Roma ad una maglia da titolare come trequartista di destra, ma Pioli non vorrebbe privarsi del giocatore cardine di questa squadra, in grado di garantire il giusto equilibrio tra difesa e attacco. Inoltre, il belga arriva da un'ottima esperienza con la propria selezione, che è iniziata con un debutto e che è terminata con un gol ed un assist. "Spizzi", però, come lo chiamano gli amici più stretti, vuole mettersi in gioco con il club che lo ha accolto a braccia aperte dopo il "mezzo scarico" della Roma. Domenica, per lui, da vero romano, ci sarà profumo di derby: un aspetto non da sottovalutare, che potrebbe aumentargli l'adrenalina in corpo nel corso della gara, alimentata anche dalla spinta del pubblico di San Siro (in trepida attesa di vederlo in campo dall'inizio). Ora la scelta sarà solo ed esclusivamente di Pioli, ma mai si era visto, da anni, un ballottaggio di livello così acceso (e che potrebbe durare per l'intera stagione). E se dovessimo fare l'esempio dei giornali più autorevoli, le percentuali si assesterebbero su un 50-50% perfetto.