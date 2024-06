FOCUS MN - Broja, il talento mai sbocciato che può seguire le orme dei rossoneri ex Chelsea

vedi letture

Il viaggio a Londra di Geoffrey Moncada ha alimentato tante chiacchiere di mercato. In primo luogo su Joshua Zirkzee, in ottica di un incontro con il suo agente Kia Joorabchian. Quindi su Matty Cash, terzino dell'Aston Villa che piace ai rossoneri. Infine su Armando Broja che è stato individuato come profilo papabile per arrivare a rimpolpare il reparto offensivo e parallelamente a quello che sarà il vero numero 9. Il centravanti albanese, tra qualche mese 23enne, non ha ancora rispettato le tante aspettative che erano riposte su di lui.

Una vita in prestito

Nonostante abbia sempre difeso i colori dell'Albania, anche nelle selezioni giovanili, Armando Broja è nato in Inghilterra - il 10 settembre 2001 - e si è formato come calciatore proprio in Gran Bretagna. Dai 6 agli 8 anni ha giocato nell'Academy del Tottenham Hotspur ma dai 9 anni in avanti si è legato al Chelsea dove è diventato con il tempo un attaccante molto prolifico a livello giovanile. Questo anche grazie alla sua sempre spiccata fisicità a cui ha sempre unito un'ottima velocità e agilità: non scontato considerando i 191 centimetri d'altezza. Dopo la trafila nelle giovanili dei Blues, Broja ha coronato il suo sogno di esordire in Premier League con il Chelsea nel febbraio 2020, sostituendo proprio Olivier Giroud, quasi uno scherzo del destino. Le successive due stagioni Broja è stato mandato in prestito: prima in Olanda, al Vitesse, dove ha concluso con 34 presenze e 11 gol, poi al Southampton in Premier League dove ha concluso con 38 gettoni e 9 reti. Un rendimento che gli ha permesso la conferma con il Chelsea per la stagione 2022/2023, iniziata molto bene - con il rinnovo e il primo gol con i londinesi - e finita malissimo: durante la pausa per i Mondiali in Qatar, Broja si ruppe il ginocchio in amichevole contro l'Aston Villa. Un infortunio che ha condizionato non solo la scorsa ma anche l'ultima stagione dell'albanese.

1 gol all'attivo

L'ultima stagione con il Chelsea, come detto condizionata anche a livello psicologico dal brutto infortunio, ha visto Broja segnare solamente un gol e giocare generalmente poco. Fino a dicembre è rimasto con i Blues: ha segnato l'unica rete del suo anno, la seconda per il club, e poi è stato girato in prestito al Fulham. Nell'altra squadra londinese ha giocato solamente 8 gare senza lasciare il segno. L'attaccante aspetta ancora la scintilla giusta che faccia esplodere il suo talento. Con la maglia della sua nazionale, l'Albania, i numeri sono migliori: disputerà l'Europeo (nel girone dell'Italia) e in generale ha collezionato 5 gol in 21 partite. Il Milan già in passato era stato accostato al nome di Broja e, oggi, dopo una stagione positiva e in cerca di riscatto l'albanese potrebbe accettare di buon grado una soluzione come quella rossonera. Molti suoi ex compagni, da Giroud a Tomori, passando per Loftus-Cheek e Pulisic, hanno beneficiato dal passaggio al Milan. Chissà che anche Broja non possa seguire le loro orme. Secondo Transfermarkt il suo valore è di circa 22 milioni, mentre il contratto scade nel 2028. I rapporti tra il Diavolo e i Blues sono ottimi e questo potrebbe aiutare le trattative se effettivamente l'interesse fosse confermato.