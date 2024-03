FOCUS MN - Chi è Khéphren Thuram, centrocampista tuttofare obiettivo del Milan

È di oggi la notizia dell'interesse del Milan per Khéphren Thuram in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese è l'identikit della pedina che serve per rinforzare la mediana. Conosciamolo meglio:

ITALIANO DI NASCITA

Nato il 26 marzo 2001, Khéphren è figlio della leggenda Marcus Thuram, in quel periodo difensore del Parma. E come il fratello Marcus, anche Khephren è nato in Emilia, sebbene nella vicina Reggio Emilia.

L'ORIGINE DEL NOME

Képhren deve il suo nome al periodo dell'antico Egitto e al faraone Khephren, noto per aver costruito la seconda piramide più grande d'Egitto, visibile ancora oggi nel famoso altopiano di Giza. L'origine di questo nome significa "come il sole".

CARATTERISTICHE TECNICHE

È un centrocampista versatile, alto 192 centimetri proprio come suo fratello Marcus. Destro naturale, piace perché può essere impiegato in un centrocampo a due o a tre, sia davanti alla difesa sia in un ruolo più offensivo. Manna dal cielo per il tecnico del Nizza, Francesco Farioli, che nel corso di questa stagione ha potuto virare anche sul 3-4-3 mettendolo come uno dei due centrali. Tuttavia, è stato prevalentemente impiegato come mezzala sinista nel 4-3-3. Ha forza fisica, vede bene il gioco ed è apprezzato per il suo giocare a testa alta. Un suo vecchio allenatore delle giovanili, Gilles Bibe, lo ha descritto così: "Era uno che sapeva sempre dove posizionarsi meglio e non aveva bisogno di correre molto perché aveva una qualità dei passaggi sopra la media ed è molto intelligente". Non è un gran finalizzatore, la sua miglior stagione lo ha visto a segno in 4 occasioni (2021/22), tanto che una leggenda come Thierry Henry, che lo ha fatto esordire da professionista al Monaco, gli ha evidenziato recentemente: "Insomma, quando inizierai a fare gol?".

CARRIERA

Khéphren ha mosso i primi passi al Olympique de Neuilly e al Boulogne-Billancourt Jugend prima di entrare a 15 anni nel settore giovanile del Monaco, club che ha lanciato il padre Lilian. Il paradosso della sua carriera nel Principato sono le due presenze in Champions League ma nessuna apparizione in Ligue 1. Ritrovatosi in una rosa che definire extra-large era riduttivo, Thuram è stato uno dei sacrificati dal club, per la gioia dei rivali del Nizza, all'epoca allenato da Patrick Vieira. E da lì è iniziata la vera carriera da pro di Khéphren, ora tra i migliori centrocampisti del campionato francese.

PREZZO

Ci assestiamo sui 40 milioni di euro ma è inevitabile pensare a uno sconto, considerando il contratto in scadenza nel 2025. Attualmente il suo ingaggio netto è poco sotto i 500mila euro annui.

SQUADRE INTERESSATE

La Juventus lo segue da tempo e piace anche all'Inter del fratello Marcus. C'è poi l'insidia inglese, col Liverpool che lo tiene d'occhio ma soprattutto il Manchester United, che col Nizza condivide la figura chiave: Sir Jim Ratcliffe. L'uomo più ricco d'Inghilterra oltre ad essere il proprietario del Nizza è da poco azionista dello United con la famiglia Glazer che ne ha affidato la gestione. Inevitabile che la corsia preferenziale porti a Old Trafford.

LA NAZIONALE

Se Marcus ha già all'attivo un Mondiale e 18 presenze, Khéphren che è quattro anni più giovane ha solo un gettone di presenza, in un'amichevole contro l'Olanda di un anno fa dove è suebtrato nei minuti finali a Rabiot. In quella partita era presente anche Marcus, rimasto però in panchina per tutta la partita. I due si sono incrociati solo una volta in carriera, in una partita di Coupe de France fra Guingamp e Monaco del 2019, vinta dai bretoni con Marcus in rete.