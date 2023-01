FOCUS MN - Chi è Sergio Rico, il nome nuovo per la porta del Milan

MilanNews.it

L’infortunio prolungato di Mike Maignan sta allarmando non poco il Milan. La società rossonera ha aperto il calciomercato assicurandosi le prestazioni di Devis Vasquez, portiere colombiano prelevato dal Club Guaranì per 500mila euro. L’operazione in entrata, tuttavia, sarebbe svincolata rispetto al problema subito dal portiere francese.

L’operazione

Vasquez adesso tornerà in Colombia e sarà disponibile non prima di dieci giorni, mentre Tatarusanu e Mirante andranno in scadenza nel prossimo giugno. Sportiello, inoltre, prima di giugno non si legherà ai colori rossoneri visto che saluterà l'Atalanta soltanto al termine della stagione. Proprio per queste ragioni, il club di Via Aldo Rossi sta cercando un nuovo elemento per rinforzare un reparto da svecchiare. L’ultima idea accostata al Milan è quella di Sergio Rico, portiere spagnolo in forza al PSG. Il classe ’93 in Francia è stato costretto a svolgere il ruolo di terzo portiere, dato che è chiuso da Gigio Donnarumma e Keylor Navas. Una motivazione che lo spingerebbe a cercare maggiore spazio altrove, magari in un club in cui vestire anche i panni del dodicesimo uomo. L’idea del Milan sarebbe quella di prenderlo in prestito per sei mesi, un’opzione low-cost che consegnerebbe un portiere pronto a Stefano Pioli alleggerendo le casse rossonere.

Inizio a Siviglia, poi il prestito al Fulham

Sergio Rico è nato il 1° settembre 1993 a Siviglia, città nella quale ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Dopo la trafile nelle giovanili, l’andaluso nel 2011 è stato aggregato al Siviglia Atlético, secondo squadra del club biancorosso in cui ha militato fino al 2014. Nello stesso anno Sergio Rico ha ricevuto la chiamata del Siviglia, riuscendosi ad imporsi come portiere titolare e vincendo un’Europa League giocando quasi tutte le partite compresa la finale. L’anno dopo ha vinto nuovamente il trofeo europeo ma dopo quattro stagioni ricche di presenze (170), nell’estate 2018 è stato girato in prestito al Fulham.Oltre la Manica, lo spagnolo non ha vissuto la sua stagione migliore: viene impiegato diverse volte ma subisce tante reti ed è condannato alla retrocessione in Championship.

L'esperienza al PSG e il ritorno in Spagna

Archiviata l’esperienza inglese, Sergio Rico viene ceduto ancora in prestito al PSG per fare il secondo a Keylor Navas. Nel settembre 2020, dopo la vittoria di campionato e coppe Nazionali, il classe ’93 è stato riscattato dal club parigino per 6 milioni di euro. Nel gennaio 2022 però è tornato nuovamente in Spagna con la formula del prestito, trasferendosi al Maiorca fino al termine della stagione. Nel complesso, Sergio Rico ha disputato 277 incontri ufficiali nel corso della propria carriera subendo 380 reti e mantenendo la porta inviolata in 87 casi. La sua ultima gara ufficiale risale al 7 maggio 2022, dato che nel corso di questa stagione il classe ’93 non è stato quasi mai preso in considerazione dal tecnico Galtier fatta eccezione per poche amichevoli. Un motivo in più per cercare nuovi spazi altrove.