Un tris per il nuovo Milan di Allegri: Estupinan, Jashari e poi Pubill

vedi letture

Al 20 di luglio il calciomercato in entrata del Milan è un po' bloccato. Dopo Luka Modric e Samuele Ricci la dirigenza rossonera sta trovando non poche difficoltà nel mettere a disposizione di Max Allegri altri rinforzi, ma presto questa situazione delicata, e di stallo, potrebbe sbloccarsi, anche perché la stagione è prossima a cominciare e la rosa non è ancora completa.

Pervis Estupinan

Titola questa mattina La Gazzetta dello Sport "Un tris per il Milan". Dopo settimane di stand-by il calciomercato del Diavolo potrebbe tornare ad ingranare, con Max Allegri che di conseguenza si ritroverebbe ad accogliere in rosa non uno, ma ben tre rinforzi fondamentali per la sua squadra. Il primo dovrebbe essere Pervis Estupinan, esterno classe 1998 del Brighton sul quale il Milan ha deciso di puntare per sostituire Theo Hernandez.

Dopo essersi visto rigettare una prima offerta da 12 milioni di bonus, la dirigenza rossonera ne ha presentata un'altra ai Seagulls rilanciando a 15, bonus esclusi. L'intenzione è quella di non spingersi oltre i 20, soglia che comunque potrebbe bastare per far sbarcare in Serie A l'esterno ecuadoriano, che secondo la rosea avrebbe già un accordo di massima con il Milan sul contratto: quadriennale con opzione per il quinto a 2,5 milioni di euro a stagione.

Ardon Jashari

Tre indizi dovrebbero fare una prova, giusto? Il primo: il tecnico del Club Bruges non ha convocato Ardon Jashari per la Supercoppa di Belgio in programma oggi pomeriggio alle 18.30. Il secondo: mentre Nicky Hayen stilava questa lista gli intermediari dell'operazione erano presenti a Casa Milan per parlare con Igli Tare. Terzo: comincia a filtrare finalmente fiducia proprio dalla sede rossonera, a conferma del fatto che la luce infondo al tunnel di questa estenuante trattativa si starebbe finalmente cominciando ad intravedere.

Marc Pubill

Oltre a Pervis Estupinan, il Milan vuole aggiungere corsa e spinta anche sulla destra, motivo per il quale si starebbe continuando a seguire Marc Pubill. Dopo i test preliminari degli scorsi giorni, che hanno dato risultati più che positivi, la dirigenza rossonera ha ottenuto il "via libera" per avviare una trattativa con l'Almeria, che per l'esterno spagnolo chiede almeno 15 milioni di euro.