Leao non può più sbagliare. Allegri (e il Milan) punta su di lui

Rafael Leao è al centro del nuovo corso rossonero. Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione Max Allegri si è detto sicuro che il portoghese farà una grandissima stagione, ma per il momento le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, anche perché solo il campo potrà confermarlo.

Da tecnico esperto qual è, però, il toscano sà di doversi coccolare un talento del genere, anche perché è il primo ad essere consapevole del fatto che quando Leao è al top pochi giocatori in Italia riescono a fare la differenza come lui. Il problema, scrive Tuttosport, è che semmai il portoghese nel corso di queste stagioni è arrivato ad esprimere il suo talento ad intermittenza, venendo meno in alcuni momenti decisivi, fatta eccezione per l'anno dello scudetto.

Nonostante questo, comunque, Massimiliano Allegri ha fiducia nel suo numero 10, che però è arrivato all'ultima spiaggia. Adesso o mai più. Leao deve prendersi il Milan sulle spalle e affermarsi come il top player europeo che potrebbe essere ma che ancora non si è palesato del tutto, anche perché dopo 6 anni nessuno più è così tanto sicuro che possa esistere questo progetto con il portoghese come centro di gravità.

Allegri e il Barcellona

A Leao è stato chiesto di diventare una volta e per tutte leader. Il Milan non può più aspettarlo, ed è forse anche per questo che si è deciso alla fine di puntare su Max Allegri, tecnico giusto per cercare di ridare motivazioni a un giocatore che più di tutti in passato ha mostrato di poter fare la differenza. Quest'anno deve dunque essere quello della definitiva consacrazione del portoghese, anche perché con un contratto in scadenza nel giugno 2028 le cose potrebbero cominciare a cambiare già a partire dalla prossima estate.

Le pretendenti per Leao non mancano mai, come ad esempio il Barcellona, che non ha mai realmente perso di vista il numero 10 del Milan dopo il tentativo (fallito) della scorsa stagione.