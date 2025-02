FOCUS MN - Dai 15 gol in maglia Westerlo alla Champions con il Bruges. Alla scoperta di Maxim De Cuyper, il possibile erede di Theo al Milan

La prossima estate ci potrebbe essere un passaggio di consegne interessante sulla fascia sinistra del Milan. Dopo sei anni in rossonero Theo Hernandez dovrebbe salutare lasciando in eredità il suo posto ad un giovane, ma neanche più così tanto, Maxim De Cuyper, terzino classe 2000 del Club Bruges che il Diavolo ha visionato più da vicino in occasione della sfida di San Siro di Champions League dello scorso ottobre.

Già in quell'occasione la dirigenza rossonera si era convinta delle qualità del ragazzo, messe ancora di più in mostra nei successivi impegni contro Juventus ed Atalanta.

CLUB BRUGES E WESTERLO, CHI È MAXIM DE CUYPER - Nato ad Knokke-Heist il 22 dicembre del 2000, Maxime De Cuyper cresce calcisticamente (e come uomo) nel settore giovanile del Club Bruges, squadra con la quale ha debuttato il 20 febbraio 2020 giocando a sorpresa da titolare l'incontro dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League contro il Manchester United. Prima di diventare punto fermo della formazione nerazzurra, De Cuyper vive due anni da urlo con la maglia del Westerlo, dove da terzino sinistro colleziona 64 presenze, 11 assist ed addirittura 15 gol. Questo gli vale la conferma con i Blauw en Zwart, che dal suo ritorno (estate 2023) non ne sono più riusciti a fare a meno.

"È UN THEO MENO ESPLOSIVO" - In giro per i social qualcuno starebbe (già) cominciando a storcere il naso su Maxim De Cuyper, dicendo che il belga sembrerebbe essere un Theo meno esplosivo, caratteristica che forse potrebbe andare in contraddizione con quelle che sono le effettive necessità della formazione rossonera. Se il Milan ha messo gli occhi sul classe 2000 un motivo ci sarà, anche perché nelle ultime stagioni De Cuyper si è messo in mostra per quello che è: un giocatore di qualità.

I PRO - Certo, ha ancora tanto da lavorare e migliorare, ma Maxim De Cuyper ha tutto per diventare un grande terzino. Il belga riesce infatti a farsi apprezzare per ambo le fasi, palesando una certa competenza tecnica e tattica. Nel corso di tutta la partita il classe 2000 attacca con buona frequenza sulla fascia di competenza, rimanendo lucido e preciso al momento dei cross. Alto 1,83, De Cuyper riesce a giganteggiare anche nel gioco aereo, ma quello che più caratterizza la sua fase difensiva è il senso dell'anticipo e l'aggressività nei contrasti.

Gode inoltre di buone capacità balististe, qualità che gli permettono di essere pericoloso dalla lunga distanza ma anche e soprattutto da calcio piazzato, come dimostrano i 10 dei 24 gol segnati in carriera che sono per l'appunto arrivati da calci di rigore e di punizione.

I CONTRO - Nonostante tutte le qualità elencante, Maxim De Cuyper resta comunque un giocatore che tramite il lavoro deve perfezionarsi. Il suo più grande contro è la sua struttura fisica, forse troppo longilinea e che spesso non gli permette di essere competitivo nei duelli spalla a spalla. C'è anche da ritoccare qualcosa a livello di attenzione in fase difensiva, dato che in questa stagione in alcune occasione ha deluso così come tutta la linea difensiva del Club Bruges, ma i presupposti per essere un degno erede di Theo Hernandez sembrerebbero esserci tutti.