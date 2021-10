FOCUS MN - Ecco Darwin Nunez, gioiello del Benfica che piace al Milan

Nelle passate stagioni si è messo ben in mostra con il Peñarol prima e con l’Almeria poi, mentre ora sta ben figurando con il Benfica. Stiamo parlando di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano nato ad Artigas il 24 giugno 1999. Paragonato per le sue caratteristiche al connazionale Edinson Cavani, Nunez è un centravanti e all'occorrenza ala destra o sinistra, dotato di un eccellente fisico (187cm), una buona tecnica e una discreta velocità che gli consentono di essere efficace sia in area che più distante dalla porta avversaria.

LA CARRIERA

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Peñarol, ha esordito in prima squadra il 22 novembre 2017, a 18 anni e mezzo, in occasione del match di campionato perso 2-1 contro il River Plate. Il club sudamericano, il 29 agosto 2019, lo cede all’Almeria per 4 milioni di euro. Con gli spagnoli gioca in seconda divisione e collezione in un’annata 32 presenze e 16 reti complessive. Venuto alla ribalta anche in Europa, la prima squadra ad accorgersi di lui è il Benfica, che lo acquista a settembre 2020 per 25 milioni, facendo firmare al giocatore un contratto fino al 2025 con una clausola rescissoria di 150 milioni. Nel club di cui Manuel Rui Costa è Presidente, per ora ha disputato, fra l’anno scorso e l’inizio di questa stagione, 51 partite segnando 20 gol e fornendo 12 assist vincenti ai compagni di squadra. Il suo nome ha iniziato a circolare sui giornali e sui siti che si occupano di calciomercato, perché il ragazzo alle prime due presenze in Champions League, ha segnato 2 reti, risultando essere uno dei migliori in campo nella netta vittoria del Benfica per 3-0 contro il Barcellona di due giorni fa.

LE VOCI DI MERCATO

L'edizione odierna del quotidiano portoghese Record spiega come si siano registrati dei sondaggi da parte di Milan e Inter per Nunez. Oltre alle due milanesi è vivo anche l’interesse dell’Atletico Madrid. Per ora il Benfica non è intenzionato a cederlo, dato che in estate ha rifiutato un’offerta vicina ai 30 milioni di euro arrivatagli dal Brighton. Di sicuro il Milan dovrà pensare a ricostruire l’attacco in vista della prossima stagione data l’età e gli acciacchi fisici sia di Zlatan Ibrahimovic che di Olivier Giroud. Pietro Pellegri come sappiamo è in prestito con diritto di riscatto, e dunque la dirigenza rossonera deve cercare un attaccante su cui puntare forte per il futuro.