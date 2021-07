FOCUS MN - Il mercato tra lista Champions e posti da extra comunitario: ecco la situazione attuale del Milan

La costruzione delle squadre nel corso dell’estate tiene conto di tanti parametri, che vanno da quelli economici e tecnici fino ad arrivare a quelli prettamente burocratici. Il Milan, sotto questo aspetto, si sta muovendo e si muoverà per cercare di compilare una lista Uefa per la fase a gironi della Champions League più completa possibile ed ha ancora a disposizione uno slot per i calciatori extracomunitari, visto che il riscatto di Fikayo Tomori ha comportato l’occupazione di uno dei due posti disponibili.

LA LISTA CHAMPIONS - Per poter iscrivere 25 calciatori over nella lista A, c’è bisogno che la medesima risponda ad alcuni requisiti fondamentali in materia ci calciatori formati. Sono almeno otto i profili che devono essere cresciuti tra il settore giovanile della società e quelli nazionali. Un club, ad esempio, può iscrivere nella lista A anche più di 8 calciatori formati nel proprio vivaio, ma non vice versa. Ecco perché, nel caso in cui questi slot non dovessero essere riempiti adeguatamente, il numero di giocatori iscrivibili si ridurrebbe una unità per ogni parametro non rispettato. Ad oggi, considerando per chiuse anche le operazioni Giroud e Brahim Diaz, la situazione del Milan sarebbe la seguente:

CALCIATORI NON FORMATI:

1. Maignan

2 Tatarusanu

3 Kalulu

4 Kjaer

5 Tomori

6 Theo Hernandez

7 Krunic

8 Bennacer

9 Saelemaekers

10 Castillejo

11 Brahim Diaz (da ufficializzare)

12 Rebic

13 Leao

14 Hauge

15 Ibrahimovic

16 Giroud (da ufficializzare)

CALCIATORI FORMATI NEL CLUB

17 Calabria

18 Gabbia

19 Pobega

CALCIATORI FORMATI IN CLUB ITALIANI

20 Conti

21 Caldara

22 Kessie

23 Tonali

24 Romagnoli

LISTA B (giocatori nati dal 2000 in giù)

Plizzari, Daniel Maldini, Colombo

Stando così le cose, il Milan chiuderebbe la lista a 24 calciatori, poiché ne ha attualmente 5 formati nei club nazionali e 3 "home trained". Quindi, per arrivare a 25, dovrebbe cedere un formato in Italia per inserire un non formato mentre qualora tornasse alla base un formato al Milan, si arriverebbe a quota 25. Va ricordato come sia possibile, per pareggiare i conti tra formati in Italia e nel club, promuovere un giocatore dalla potenziale Lista B alla Lista A.

Insomma, anche di questi dati è fatto il mercato.