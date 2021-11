FOCUS MN - Julian Alvarez scatenato, 10 gol in 6 partite nell'ultimo mese: il Milan lo segue con interesse

È sicuramente il giocatore del momento, da talento semi sconosciuto a perla argentina che giorno dopo giorno intriga tifosi e appassionati. Parliamo di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate. Guardando ad il suo percorso, ad un passo dal Real Madrid da giovanissimo, poi nel settore giovanile dei Millionarios fino al successo nella storica finale di Copa Libertadores contro il Boca Juniors lo scorso anno, non c'è affatto da stupirsi se in molti sono sicuri che si tratti di un predestinato: ad oggi i fatti stanno dando ragione a chi la pensa così.

Nella scorsa annata Alvarez aveva messo in mostra qualità importanti e numeri interessanti, fino all'esplosione di questa stagione: 16 partite in campionato, 15 gol, 6 assist e leadership tecnica indiscussa. Il numero 9 del River sta attraversando un periodo di forma strepitoso: nell'ultimo mese ha collezionato 6 presenze in cui ha impressionato tutti con i suoi 10 gol (4 nell'ultima sfida contro il CA Patronato) e 2 assist. Infermabile per gli avversari, delizia per gli occhi per i tifosi dei Millionarios, Julian Alvarez è ormai sul radar di mezza Europa (anche se il Milan lo segue con interesse da vicino almeno dalla scorsa estate).

Quando un nuovo talento si mette in mostra l'esercizio più facile è quello di accomunarlo a qualche collega più famoso ed affermato per capire meglio di che tipo di giocatore si sta parlando. Il giornalista Federico Bulos ha scelto una delle sue peculiarità più interessanti: "Il River ha il Thomas Müller del calcio argentino. I tedeschi dicono che Müller non gioca in nessuna posizione specifica e al contempo gioca dappertutto. Julian Alvarez non è un 9, non è un esterno, non è un trequartista, ma è un po' tutte queste cose". E guardando a come gioca il ragazzo la descrizione risulta davvero azzeccata. Alto 1,70m, Julian ha un fisico brevilineo ma tosto: nonostante la differenza di cm con i difensori avversari sa farsi rispettare eccome, risultando pericolosissimo sia all'interno dei 16 metri che fuori: ha un fiuto del gol particolarmente sviluppato e un senso della posizione notevole, oltre ad un altruismo non comune per un giocatore offensivo. Dialoga spesso con i compagni, sa come servirli in profondità e sa leggere al meglio i loro movimenti offensivi. È un giocatore potente, con una tecnica sicuramente superiore alla media e un dribbling non elegantissimo ma molto efficace: è un giocatore intenso e potente che ha anche la personalità di battere i calci piazzati. Parla così delle sue qualità: “Mi piace giocare e avere il pallone tra i piedi. Arrivo a segnare grazie allo sviluppo del gioco. Questo per me è naturale e non mi porta nessun tipo di pressione. Non sono ossessionato dal dover essere un goleador ma so che tra fare la prima e la seconda punta vuol dire adattare in maniera diversa il proprio gioco".

In molti credono che attualmente sia il giocatore più forte in Argentina, e la sua giovane età non può che suggerire che il processo di crescita sia appena iniziato. Il Milan, così come Fiorentina e Bayer Leverkusen tra le altre, lo seguono davvero con molto interesse: il contratto in scadenza a dicembre 2022 e la richiesta da 20 milioni di euro del River lo rendono un giocatore davvero molto appetibile, magari già a partire dall'ormai imminente mercato di gennaio.