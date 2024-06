FOCUS MN - Mediano cercasi, Hojbjerg può essere un'occasione

vedi letture

La priorità, soprattutto mediatica, del Milan 24/25 è sicuramente il centravanti. Salutato con affetto Olivier Giroud i rossoneri devono necessariamente portare a Milanello un attaccante in grado, ora ed in futuro, di raccogliere la pesante eredità del francese, andando dunque a chiudere una necessità che negli ultimi anni è stata solo tamponata. Ma è altrettanto importante, seppur sia evidente che non ci troviamo ancora in una fase "calda" per quanto riguarda nomi e trattative, anche un centrocampista dalle spiccate doti difensive e di raccordo.

Il Milan di Stefano Pioli, che ora sarà ereditato da Paulo Fonseca, è stata una macchina molto offensiva. A volte anche troppo, lasciando scoperta la squadra alle folate dirette e continue degli avversari. Si è parlato in modo insistente di moduli, numeri e compiti, tralasciando colpevolmente le caratteristiche dei calciatori: al Milan manca un centrocampista che abbia determinate qualità in fase di copertura e ripiegamento. Per ora i nomi usciti che rientrano in questi identikit sono due: Mats Wieffer del Feyenoord e Pierre-Emile Hojbjerg. Oggi ci concentriamo sul secondo.

Classe 1995, Hojbjerg compirà 29 anni ad agosto ed è attualmente impegnato ad Euro 2024 con la Danimarca. È un calciatore ovviamente nel pieno della maturità calcistica e, a parte l'ultimo periodo, è sempre stata una pedina chiave nel Tottenham. Ha esordito tra i professionisti con il Bayern Monaco circa 10 anni fa, ha poi proseguito la carriera tra vari prestiti (Augusta, Schalke) prima di trovare continuità al Southampton. Dopo quattro anni ai Saints dove ha dimostrato di poter performare ad un certo livello in Premier League è stato acquistato dal Tottenham. Ora, data la differenza di vedute con Postecoglou, è in uscita dagli Spurs. A dirlo è proprio il nuovo agente Luca Puccinelli di Unique Sports Group Italy, intervistato in esclusiva da Fabrizio Romano: "Un giocatore come lui farà sicuramente parte di un club con grandi ambizioni o progetti perché non è solo un giocatore forte, ma ha anche un carattere fatto per lottare per cose importanti ogni anno. Pierre si sente a suo agio nella pressione di vincere e io sto lavorando in questo senso".

L'ex Bayern è un mediano del tipo che serve al Milan: intelligente nel posizionamento, propenso a correre anche all'indietro e con grande esperienza internazionale. Non solo, è particolarmente capace anche nell'uscita palla al piede dalla difesa, uno dei punti chiave del calcio di Fonseca. Con il contratto in scadenza a giugno 2025 la richiesta degli inglesi non sarà sicuramente fuori portata: per il mediano francese potrebbero servire circa 20 milioni di euro. Ad oggi la situazione non è calda anche per via dell'Europeo, ma il Milan guarda anche ad Hojbjerg per il centrocampo.