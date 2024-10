FOCUS MN - Questione infortuni: come se la cava il Milan di Fonseca? Il confronto con la scorsa stagione

vedi letture

Oltre ai problemi difensivi e di equilibrio, evidentemente non ancora risolti, uno dei talloni d’Achille più grandi del Milan delle passate stagioni riguardava gli infortuni: a causa dei numerosissimi e anomali ko, per la maggior parte muscolari, i rossoneri hanno affrontato tante partite, anche molto importanti, con una formazione non ideale e rimaneggiata.

Nuovo corso, nuovo allenatore, nuove idee e nuovi preparatori: da questo punto di vista come si comporta il Milan di Fonseca? Vediamolo insieme, facendo un confronto diretto anche con gli infortuni della passata stagione arrivati circa a metà ottobre.

STAGIONE 24/25

1.Sportiello - Taglio alla mano sx, lesione completa del tendine estensore del secondo dito - 27 luglio 2024

2.Florenzi - Rottura legamento crociato e menisco laterale - 28 luglio 2024

3.Morata - Lesione di basso grado al retto femorale sinistro - dal 19 agosto all’11 settembre 2024, 23 giorni out e 2 partite saltate

4.Thiaw - Distorsione alla caviglia - dal 30 agosto al 20 settembre 2024, 21 giorni out e 3 partite saltate

5.Bennacer - Lesione di terzo grado al polpaccio - 8 settembre 2024

6.Maignan - Trauma contusivo alla coscia destra - dal 17 al 19 settembre 2024, 2 giorni out, 1 partita saltata

7.Calabria - Affaticamento all’adduttore - dal 21 al 29 settembre 2024, 8 giorni out e 2 partite saltate

8.Okafor - Affaticamento muscolare - dal 27 al 29 settembre 2024, 2 giorni out e 1 partita saltata

9.Calabria - Lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro - 5 ottobre 2024

10.Jovic - Sovraccarico in zona pubica - 5 ottobre 2024

11.Loftus-Cheek - Risentimento al flessore della coscia destra - 5 ottobre 2024

Di 11 infortuni 7 sono di carattere muscolare, di cui uno molto grave (quello di Bennacer); così è grave anche quello di Florenzi, traumatico. Altre considerazioni che possono essere fatti è che gli stop ad oggi sono più brevi rispetto all'anno scorso ma riguardano gli stessi giocatori che negli anni hanno dimostrato di essere "injury-prone", propensi all'infortunio: Bennacer, Calabria, Okafor, Jovic e Loftus-Cheek sono recidivi.

STAGIONE 23/24

1.Messias - Problema muscolare - 24 luglio 2023

2.Calabria - Affaticamento - dal 28 luglio al 10 agosto 2023, 12 giorni out

3.Giroud - Botta alla caviglia - dal 7 al 14 settembre 2023, 6 giorni out

4.Theo Hernandez - Botta al polpaccio - dal 7 all’11 settembre 2023, 3 giorni out

5.Kalulu - Lesione del retto femorale sinistro - dal 9 settembre al 20 ottobre 2023, 41 giorni out e 7 partite saltate

6.Maignan - Problema al flessore - dal 19 al 25 settembre 2023, 5 giorni out e 2 partite saltate

7.Theo - Edema muscolare - dal 22 al 25 settembre 2023, 2 giorni out e 1 partita saltata

8.Calabria - Edema muscolare - dal 22 al 26 settembre 2023, 3 giorni out e 1 partita saltata

8.Krunic - Lesione bicipite femorale della coscia destra - dal 23 settembre al 20 ottobre 2023, 26 giorni out e 4 partite saltate

10.Loftus-Cheek - Lesione del muscolo pettineo - dal 30 settembre al 2 novembre 2023, 35 giorni out e 5 partite saltate

L'anno scorso gli infortuni sono stati meno, uno in meno, più o meno nello stesso lasso di tempo, ma di muscolare c'è stato un problema in più. I tempi di recupero sono stati mediamente più lunghi vista la gravità maggiore degli infortuni. I nomi recidivi, Calabria e Loftus-Cheek, si ripetono. Per ampliare un po' il discorso, va detto che nel mese di ottobre il Milan di Pioli ha poi sofferto ben 9 infortuni, quasi tutti muscolari, andando praticamente a toccare i 10 arrivati da luglio a fine settembre.

Per ora quindi la media del Milan di Fonseca sembra essere assolutamente nella norma, considerando anche la propensione di alcuni giocatori in rosa ad avere continui problemi fisici.