Fonseca a Sky: "Leao è entrato bene, è importante questa reazione. L'anno scorso qui il Milan ha perso, era importante vincere oggi"

vedi letture

Mister Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport al termine di Monza-Milan 0-1. Queste le sue dichiarazioni.

Fofana ha detto che oggi il Milan non ha giocato bene ma ha vinto… Oggi più importante il risultato di altro?

“Sì, era importantissimo vincere, ma non sono tanto d’accordo con Fofana, abbiamo avuto momenti importanti durante la partita. Penso che avremmo di meritato di fare più gol per quanto fatto nella ripresa”.

Ora il Real Madrid

“Sono sempre galvanizzato per tutte le partite. Non penso che la partita col Real sia più importante di quella di oggi, sono tutte importanti. Avevamo bisogno di vincere, è sempre difficile giocare qui: l’anno scorso il Milan qui ha perso, oggi abbiamo fatto una bella partita”.

Leao è entrato bene?

“Sì, è entrato bene. È la cosa più importante. È importante avere questa reazione di Rafa, è quello che voglio. È pronto per Madrid? Sì, credo sia pronto”.

A fine anno quale sarà il giocatore con più gol? Morata lavora tanto su tutto il campo e poi arriva esausto in porta…

“Mi piace molto che parli di Morata, anche io voglio parlare di Morata. Ha avuto opportunità, se non le avesse avute sarei preoccupato. Ma quello che Morata fa per la squadra, come ha giocato, per me è stato magnifico. Senza dubbio è stato l’uomo della partita. Ha avuto occasioni per fare gol e non ha segnato, ma arriverà”.

Non è preoccupato per le occasioni concesse alle altre squadre?

“Nel primo tempo abbiamo avuto poca aggressività nei duelli, ma nel secondo tempo non ricordo opportunità del Monza. Hanno avuto 2-3 occasioni per segnare con merito, nell’intervallo abbiamo parlato di cose correggere difensivamente e poi abbiamo controllato”.