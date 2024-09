Fonseca cambia! Contro l'Inter nuovo modulo molto offensivo. La probabile formazione

Il derby di questa sera è molto - mi si passi questo termine - decisivo. Per il Milan, ovviamente. Con i cinque punti nelle prime quattro partite di campionato, i rossoneri sono chiamati a non perdere ulteriore terreno dalle (potenziali) prime della classe e, soprattutto, a salvare la panchina di Paulo Fonseca, messo fortissimamente in discussione e appeso ad un filo sottilissimo. Filo che, per l'appunto, è colorato dalla stracittadina milanese.

Le parole di Fonseca

Il tecnico rossonero, nella conferenza stampa della vigilia, è stato molto chiaro: "Io non penso alle voci sul mio futuro. C'è la partita con l'Inter, mi concentro sul mio lavoro e per essere pronti per la partita di domani. La squadra e la partita sono le cose più importanti. Ho sentito sempre fiducia nel mio lavoro da parte della società". Per sentirla ancora, dovrà vincere il derby. E ha preparato una strategia in settimana: "Per ogni partita abbiamo strategie diverse. Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte, abbiamo preparato la partita in funzione degli avversari che sono fortissimi. Una cosa non so fare: dare la palla alle altre squadre. Vogliamo giocare, vogliamo avere l'iniziativa".

La probabile formazione del Milan

E la strategia diversa è un cambio modulo: minimo nei numeri, molto diverso nella sostanza. Si passerà dal 4-2-3-1 ad un 4-4-2 molto offensivo: davanti, infatti, sarà schierata per la prima volta dal primo minuto la coppia Morata-Abraham con Leao e Pulisic sugli esterni. Reijnders sarà chiamato a fare la spola tra centrocampo e trequarti, mentre Fofana sarà, nei fatti, l'unico mediano in campo. In difesa torna Gabbia, preferito a Pavlovic, con Tomori, Theo e Royal (Calabria è out per affaticamento) a completare il reparto.