Fonseca e la gestione di Leao: titolare contro il Napoli o nuova panchina?

Niente trasferta di Bologna, dunque per il Milan testa subito al prossimo impegno di campionato in programma martedì alle 20.45 a San Siro contro il Napoli capolista. Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders che, visto il rinvio, non sconteranno la loro squalifica contro gli emiliani, ma contro i campani.

COSA FARE CON LEAO? - Il tecnico portoghese avrà pochi allenamenti per scegliere i sostituti del terzino francese (ballottaggio Calabria-Terracciano) e il centrocampista olandese (uno tra Loftus-Cheek e Musah). Ma c'è un altro dubbio di formazione che non farà dormire sonni tranquilli a Fonseca: cosa fare con Rafael Leao? Dargli una maglia da titolare oppure panchinarlo per far giocare Okafor al suo posto? Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, la sensazione è che alla fine il numero 10 rossonero scenderà in campo dal primo minuto perchè l'allenatore milanista sa bene che non può buttare a mare il suo connazionale, soprattutto in un big-match come quello contro il Napoli.

SERVE IL VERO RAFA - Se già non sta attraversando un periodo felice, una nuova panchina potrebbe abbattere psicologicamente ancora di più Rafa e questo Fonseca e il Milan non possono permetterselo perchè, che piaccia o no, senza il vero Leao per il Diavolo sarà davvero complicato essere competitivo in Italia e in Europa. A completare l'attacco rossonero ci saranno Samuel Chukwueze sulla fascia destra, mentre Christian Pulisic agirà da trequartista alle spalle di Alvaro Morata. Saranno valutate invece in questi giorni le condizioni di Tammy Abraham e Luka Jovic in vista di martedì, con Francesco Camarda che potrebbe essere nuovamente convocato da Fonseca con la prima squadra.