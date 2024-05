Fonseca sempre più vicino alla panchina del Milan. E i tifosi tornano a protestare...

vedi letture

Nelle prossime ore arriverà la separazione ufficiale tra il Milan e Stefano Pioli. Poi ogni giorno sarà buono per l'annuncio del nuovo allenatore che dovrebbe essere Paulo Fonseca: il portoghese si avvicina sempre di più alla panchina rossonera e un accordo tra le parti dovrebbe essere trovato a breve sulla base di un triennale da tre milioni di euro.

FONSECA E I GIOVANI - Secondo La Gazzetta dello Sport, è lui il grande favorito per prendere il posto di Pioli. In via Aldo Rossi, Fonseca, che ha già avuto un'esperienza in carriera in Serie A alla guida della Roma, è molto apprezzato per lo stile e per il suo modo di lavorare con i giovani: nel Lille, per esempio, ha fatto diventare un difensore da top club il 2005 Leny Yoro, mentre ha fatto esordire a 16 anni Ayyoub Bouaddi che è diventato il più giovane titolare nella storia della Ligue 1. Ma la lista degli esordienti con il portoghese in questi anni è piuttosto lunga: Chevalier (2001), Baleba (2004), Messoussa (2005), Malouda (2005), Ferrah (2005), Dago (2005), Faiz (2005) e Bazié (2003).

NUOVA PROTESTA DEI TIFOSI - La scelta del Milan è quindi ricaduta su Fonseca, decisione che però ha fatto scoppiare nuovamente la protesta dei tifosi milanisti che sono tornati a raccogliere firme contro questa scelta. La stessa cosa era successa qualche settimana quando il Diavolo voleva prendere Lopetegui per il post-Pioli. I tifosi vorrebbero altri profili in panchina, uno su tutti Antonio Conte, ma in via Aldo Rossi hanno idee diverse e ormai sembrano aver preso la loro decisione.