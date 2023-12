Furlani a DAZN: "Non siamo timidi sul mercato, se ci saranno occasioni le coglieremo. Ibra è speciale"

Giorgio Furlani, CEO rossonero, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Salernitana-Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Il suo pensiero sulla Super League: “Di questo ha già parlato il presidente Scaroni e mi rifaccio alle sue parole. È successo tanto, dobbiamo tutti capire, studiare ed analizzare un po’. Si è detto tanto, non so in quanti hanno studiato bene e comunque per noi la priorità è di concentrarci sul calcio italiano e sulle problematiche che ha il calcio italiano, come rendere il calcio italiano migliore e competitivo a livello europeo”.

Le dichiarazioni di Cardinale, che si è detto deluso dei risultati in Champions League. Quali sono gli obiettivi che avete in testa? “Gerry innanzitutto ha voluto fare gli auguri di Natale, poi non si è detto secondo me non contento ma lui è uno che non si accontenta perché è un vincente, perché il Milan ovviamente vuole vincere. In quanto ad obiettivi siamo ancora in corsa per tre trofei, Coppa Italia, Europa League e Serie A. Ci sarebbe piaciuto essere ancora in Champions League e ci sarebbe piaciuto avere qualche punto in più in campionato, però ci siamo e ci proveremo fino in fondo. È il nostro dovere, per noi e per i nostri tifosi”.

Sul mercato di gennaio: “Innanzitutto abbiamo una squadra forte secondo noi. Ovviamente siamo stati colpiti da questo problema degli infortuni che però ha dato l’opportunità a calciatori giovani di dimostrare il loro valore. Come avete visto quest’estate non siamo timidi o inattivi sul mercato. Se a gennaio ci saranno opportunità le coglieremo. Innanzitutto abbiamo fiducia nei nostri giocatori e nella squadra”.

Su Ibra: “Zlatan è una persona speciale che ha tanto da dire, può fare tanto. Ha già fatto tanto per il Milan e farà ancora di più. Sono fortunato ad averlo con me, fortunato il Milan e fortunati tutti i tifosi milanisti. Sono molto contento e fiducioso per questa sua nuova avventura milanista”.