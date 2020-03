Futuro Ibrahimovic, il Milan riflette: Zlatan aspetterà? Oggi è difficile scommettere sul rinnovo

Il futuro di Ibrahimovic continua a tenere banco tanto sui media quanto sui social. Perché i tifosi rossoneri amano Zlatan e vorrebbero vederlo con la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Possibile? Certo che sì. Ma al momento improbabile. L’a.d. Ivan Gazidis, infatti, sembra avere altri piani per il club.

RIFLESSIONE - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il dopo-Boban non ha portato novità salienti per Ibra. Il campione svedese ha solo sfiorato Gazidis e non ha ricevuto segnali di particolare attenzione. L’amministratore delegato milanista non si è ancora esposto (il faccia a faccia con Zlatan è stato rinviato), ma allo stato attuale è difficile scommettere sul rinnovo. In via Aldo Rossi, dunque, è un periodo di riflessione, ma uno come Ibrahimovic non aspetterà a lungo.

JACK E BIGLIA - I vertici rossoneri contano di rinviare la faccenda a fine stagione. E quella legata a Ibra non è l’unica questione aperta. Da valutare c’è anche il futuro di Giacomo Bonaventura, che dal prossimo 30 giugno sarà ufficialmente svincolato. In bilico anche Lucas Biglia, il quale potrebbe tornare in Argentina.